Securex Tax and Legal celebra a Torre Busquet una jornada sobre les noves obligacions en facturació
Redacció
Securex Tax and Legal, firma especialitzada en assessorament fiscal i legal, orientada a empreses i professionals, ha organitzat un esdeveniment a Torre Busquet en què ha reunit clients, col·laboradors i professionals del sector per a analitzar les principals novetats en matèria de facturació, amb especial atenció a Verifactu i les noves obligacions normatives que afecten empreses i autònoms.
La jornada, que es va celebrar el passat dijous, la va presidir Lluís Garcia, Assessor fiscal-comptable de Rius Consultors i la intervenció de Gonzalo Garcia de Castro, Inspector de l'Agència Tributària de l'Estat.
“La normativa de VeriFactu no sols estandarditza els processos de facturació, sinó que marca un abans i un després en la traçabilitat fiscal de les operacions. És una eina de control, però també de transparència”, va assenyalar de Gonzalo Garcia de Castro.
En el marc de la trobada es va donar a conèixer el canvi d'identitat de Rius Consultors, reflex de la integració amb el grup internacional Securex, una evolució que, diu l'empresa, "ens permet reforçar la nostra relació amb els clients amb major suport i solidesa, una oferta de serveis més àmplia, innovació, però amb la proximitat de sempre i un equip consolidat de professionals".
“Triem aquest esdeveniment perquè representa el que som: un equip compromès amb l'actualitat normativa i amb la transformació constant. La nostra nova marca simbolitza aquest camí de renovació i proximitat amb els clients”, va assenyalar Maica Enrique, Directora general de Securex Spain.
Securex Tax & Legal és una firma especialitzada en assessorament fiscal i legal, orientada a empreses i professionals.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets