Arriba la setena edició de la Fira de la Galeta a Camprodon

Un dels estands de la fira de Camprodon

Un dels estands de la fira de Camprodon / Birba

Redacció

Manresa

Camprodon es prepara per viure un cap de setmana dolç i vibrant amb la 7a edició de la Fira de la Galeta, que tindrà lloc els dies 4 i 5 d'octubre de 2025.

Aquest esdeveniment gastronòmic ja consolidat ret homenatge a la tradició galetera, reunint productors artesans, activitats familiars i una programació cultural i musical per a tots els públics. La fira arrencarà amb una inauguració molt especial a càrrec del reconegut Màgic Andreu. Els mes petits també tindran el seu espai protagonista a “El Petit Galeter”, amb inflables, tallers creatius i activitats com Pintem Birba i Pintem el Davantal. La Cuki, mascota de la fira acompanyarà les famílies i animarà tots els racons del recinte.

Aquest any, la presència de Galetes Birba serà destacada de una forma especial. La Plaça de la Vila acollirà el mercat de productors de galetes artesanes, on Birba mostrarà la seva trajectòria centenària i les seves especialitats més icòniques. Els visitants podran gaudir del maridatge Caram Caram, combinant diferents productes Birba amb altres delícies locals, una experiència que promet sorprendre tots els sentits.

A més, enguany s’oferiran visites guiades a la fàbrica de Birba, una oportunitat única per descobrir de prop la història i l’elaboració d’aquestes galetes centenàries, elaborades amb ingredients naturals prèmium i seguint receptes tradicionals que es mantenen inalterables des de 1893.

La fira estarà oberta dissabte de 11 a 21h i diumenge de 11 a 19h. Hi haurà pàrquings senyalitzats a diferents punts de la població per a la comoditat dels visitants.

La Fira de la Galeta de Camprodon s’ha convertit en un esdeveniment de referència al Ripollès i a les comarques gironines. Per a més informació consultar la pàgina web oficial de la Fira de la Galeta de Camprodon.

Birba és una empresa centenària de Camprodon, dedicada a l´elaboració de galetes d´alta qualitat. Les galetes s´elaboren a la manera tradicional amb ingredients naturals prèmium com ous frescos, oli d´oliva, mantega, autèntica xocolata o fruits secs nobles. La majoria de les receptes s´han mantingut inalterables des de l´inici de la marca, el 1893.

