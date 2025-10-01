La Catalunya central suma més de 1.500 herències signades fins al mes de juny
En els primers sis mesos de l'any es van registrar 386 donacions, que comporten una major càrrega impositiva
Fins al mes de juny, els municipis de la regió central on hi ha notaries havien signat un total de 1.547 herències, el que és pràcticament la meitat de les 3.181 registrades en el conjunt del 2024. La tendència, doncs, es mantenia fins a aquesta data. És una dada pràcticament idèntica a la del conjunt de Catalunya, on en els sis primers mesos de l'any s'havien registrat un total de 60.366 herències; en el conjunt del 2024, el nombre va ser de 61.896.
En el mateix període de temps, el nombre de donacions signades al territori ha estat de 386, que torna a ser pràcticament el 50% de les 764 del conjunt de l'any passat a les comarques centrals. A Catalunya, però, el nombre de donacions fins al juny d'enguany ha estat de 10.620, el 56% de les 18.809 que es van registrar durant l'any passat.
Segons les dades del Col·legi Notarial de Catalunya, a Manresa s'havien signat 522 herències fins al mes de juny, mentre que a Igualada van ser 346. Els altres dos municipis amb més herències registrades al territori van ser Puig-reig, amb 145, i Berga, amb 106. A la resta de poblacions del territori amb notaries, el nombre va ser de 12 a Cardona, 55 a Sallent; 15 a Sant Joan de Vilatorrada; 36 a Sant Vicenç de Castellet, 85 a Santpedor, 11 a Calaf, 49 a Capellades, 53 a Piera, 11 a Santa Margarida de Montbui, 22 a Vilanova del Camí; i 79 a Solsona.
A Santa Margarida de Montbui, Capellades, Puig-reig, Igualada i Solsona és on el nombre d'herències supera el 50% de les signades en el conjunt del 2024, mentre que a Cardona, Sant Joan de Vilatorrada i Calaf és on la mitjana respecte de l'any passat era, fins al mes de juny, més baixa, segons les dades col·legials.
Quant a les donacions, el nombre més elevat a les comarques centrals es va registrar a Manresa, amb 132, seguida d'Igualada (64), Puig-reig (42) i Berga (35). A la resta de municipis amb notaries el nombre va ser de 4 a Cardona, 13 a Sallent; 4 a Sant Joan de Vilatorrada; 11, a Sant Vicenç de Castellet; 14, a Santpedor; 7 a Calaf; 7 a Capellades; 22, a Piera; 1 a Santa Margarida de Montbui; 7 a Vilanova del Camí; i 23 a Solsona.
D'aquesta manera, el nombre d'herències signades al territori quadruplica el de donacions. La donació, el lliurament de béns d’una persona a una altra de manera lliure i desinteressada, està subjecta a l’impost sobre successions i donacions, transferit parcialment a les comunitats autònomes, a més de l’impost de plusvàlua (municipal) i un tercer, que és el de renda de les persones físiques (IRPF), que no s’aplica en el cas de les herències. La donació és una alternativa a l’herència, però més cara.
