Un congrés mundial sobre ecoturisme a Sant Benet presentarà vuit projectes innovadors
La cita preveu aplegar una cinquantena d'experts internacionals i més de 300 assistents del 22 al 24 d'octubre
El Global Ecotourism Forum 2025 (GEF 2025), que se celebrarà a Sant Benet de Bages els dies 22, 23 i 24 d’octubre, acollirà la presentació de vuit projectes seleccionats entre una seixantena de candidatures. Es tracta, segons els organitzadors, d’"iniciatives innovadores i transformadores impulsades per empreses, institucions i agents del sector que aportaran noves mirades sobre com el turisme pot ser motor de canvi positiu per al territori i les comunitats locals".
A més, els participants tindran l’oportunitat de viure els Living Labs, itineraris vivencials pels espais naturals protegits més emblemàtics de Catalunya, com la Garrotxa, el Montseny, el Cadí-Moixeró, Sant Llorenç del Munt i l’Obac o Montserrat.
El EF 2025 està liderat per la Generalitat de Catalunya —a través dels departaments de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i d’Empresa i Treball—, i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el suport d’empreses i institucions estatals i internacionals. La seva intenció es reforçar el paper de Catalunya com a referent global en turisme sostenible.
El GEF 2025 reunirà més de 50 experts de prestigi internacional i es preveu que hi assisteixin prop de 300 persones, amb l’objectiu d’abordar els grans reptes que marcaran el futur del sector: el canvi climàtic, l’accessibilitat i la inclusió, el turisme regeneratiu i la innovació tecnològica. La presentació oficial del congrés ha tingut lloc aquest dimecres a la Sala Auditori del Museu Marítim de Barcelona, amb la participació de Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, i de Cristina Lagé, directora general de Turisme.
Entre els ponents confirmats destaquen noms com Anna Pollock, fundadora de Conscious Travel; Arturo Crosby, pioner de l’ecoturisme a Europa i Llatinoamèrica; Jeremy Smith, Climate Action Advisor a The Travel Foundation; Paulo Castro, president del Sustainable Tourism Task Force de la Federació Europea; i Liisa Kokkarinen, responsable de desenvolupament sostenible a Visit Finland.
A través de conferències magistrals, debats temàtics i taules rodones, el fòrum vol ser "un espai per compartir coneixement, establir aliances i generar propostes concretes per impulsar un ecoturisme més regeneratiu, inclusiu i universal".
Segons ha explicat Marc Vilahur durant la presentació, “aquest congrés té dos grans objectius, ser un punt de referència a escala internacional de l’ecoturisme i ajudar a consolidar la visió de la visió de sostenibilitat dintre del sector turístic catalana perquè és un repte de país que podem aconseguir treballant amb el sector". Vilahur ha agraït la participació de la Federació de Càmpings moltes altres organitzacions de diferents tipologies "que ens ajuden al fet que el Global Ecotourism Forum sigui del conjunt de la societat”. També ha afegit que ”exemples com la Carta Europea de Turisme Sostenible a Catalunya són una mostra de l’avenç que té aquest país cap a la gestió d’un turisme que promou la conservació de la biodiversitat i dels espais naturals que conviuen de forma molt harmoniosa amb la conservació d’una activitat econòmica”.
Per la seva part, la directora general de Turisme, Cristina Lagé, ha detallat que Catalunya és un territori amb un 32 % de zona natural i, des del punt de vista turístic, ha destacat, "és un patrimoni i un actiu que hem de cuidar i preservar". Per a Lagé, "que el turisme convisqui de forma fluïda i responsable amb el medi natural és imprescindible. El turisme sense el respecte a la natura no existirà. En aquest congrés, geògrafs, arquitectes i molts altres experts ens explicaran com es pot fer indústria, com es pot fer empresa, però sobretot com hem d'actuar i interactuar amb la natura”. Lagé ha assegurat que “a més de la regulació que ja fem, cal que tothom prengui consciència: administracions, usuaris, residents fixes i els temporals, que és com a mi m'agrada anomenar els turistes, que també tenen drets i obligacions. Tots plegats hem d'aprendre a conviure amb la natura i hem d'entendre la importància que té per a Catalunya i pel món”.
