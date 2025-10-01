L’Associació d’Empreses dels Polígons dels Plans s’integra a la Unió Empresarial de l’Anoia
La patronal anoienca ja suma 12 associacions empresarials vinculades
L’Associació dels Polígons dels Plans i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) han signat un acord de col·laboració a través del qual l’associació s’incorpora com a entitat associada a la patronal anoienca.
L’Associació dels Polígons dels Plans té la seva seu al Centre d’Innovació Anoia de Vilanova del Camí i agrupa sis polígons de la Conca d’Òdena: Riera de Castellolí, Pla de Rigat, Plans d’Arau, Pla de les Gavarreres, Pla de la Tossa i Pla de la Masia (dels municipis de la Pobla de Claramunt, Castellolí, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena) . L'entitat està presidida per l’empresària Lídia Vilaseca, de Tallers Montoliu.
El president de la UEA, Joan Mateu, ha expressat la seva satisfacció per la incorporació. “Som entitats que coneixem bé els nostres territoris, l’empresariat i les seves necessitats; i ara més que mai, podem mostrar la nostra força col·lectiva i demostrar que plegats podem arribar més lluny", diu Mateu, que també destaca que aquesta adhesió "consolida la presència de la UEA al territori i reforça la fortalesa d’una comarca amb entitats empresarials sòlides, liderades per persones compromeses que treballen de forma voluntària per un bé comú".
Per la seva banda, Lídia Vilaseca subratlla que “l’èxit no s’aconsegueix sol, s’aconsegueix en equip, i sense una bona junta, una entesa fluida amb l’administració i la cooperació amb altres entitats i organismes, no es pot créixer ni avançar amb solidesa; i amb aquesta incorporació a la UEA estem convençuts que podrem assolir molts reptes junts.”
A la reunió de signatura, els dos presidents van coincidir en prioritzar el treball conjunt en matèries com la mobilitat i les connexions viàries de la comarca, la millora d’infraestructures, serveis i subministraments dels polígons, la conservació i el reconeixement dels espais industrials.
Amb aquesta nova integració, la UEA suma ja 12 associacions empresarials vinculades.
