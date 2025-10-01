Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El nombre de viatgers en allotjaments turístics extrahotelers puja un 5% a Catalunya a l'agost

Als apartaments turístics la xifra es va disparar del 30%, mentre que als albergs va caure quasi a la meitat

Turistes en un càmping

Turistes en un càmping / ACN

ACN

Barcelona

Catalunya va registrar 1.172.332 viatgers en allotjaments turístics extrahotelers durant l'agost, un 5% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals de l'INE. Es tracta de la xifra més alta de la sèrie històrica, que es remunta a l'any 1999. L'estada mitjana però, va retrocedir dels 6,25 dies de l'agost del 2024 als 6,16 aquest any. Els càmpings van acollir 860.783 turistes, un 2,6% més que l'any passat, mentre que els allotjaments de turisme rural van retrocedir un 4,7%, fins als 58.030 hostes. Les variacions més destacades es van produir en els apartaments turístics, on la xifra de visitants es va disparar un 30,6%, fins als 223.292; i als albergs, on es va registrar un descens del 33%, fins als 30.227.

Pel que fa a la procedència, dels 1.117.332 viatgers que es van allotjar en establiments extrahotelers, 647.221 eren residents a Espanya i 525.110 eren residents a l'estranger, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística.

Quant al nombre de pernoctacions, durant l'agost se'n van registrar 7.219.720, és a dir, un 3,5% més que el mateix mes de l'any passat. L'estada mitjana va ser de 6,16 dies, una dada sensiblement inferior als 6,25 dies de l'agost de l'any passat.

Per tipus d'allotjament, els càmpings van allotjar 860.783 persones, un 2,6% més que l'agost del 2024. D'aquests, 511.869 eren residents a Espanya i 348.913 a l'estranger. L'estada mitjana va ser de 6,33 dies davant els 6,46 dies del mateix mes de l'any passat.

Els apartaments turístics van allotjar 223.393 persones, xifra que suposa un increment del 30,6% en comparació al mateix mes de l'any passat, segons l'INE. D'aquests, 85.336 eren residents a Espanya i 137.956 a l'estranger. L'estada mitjana es va reduir dels 7,11 dies als 6,58 dies.

En el cas dels establiments de turisme rural, la xifra de viatgers es va reduir en un 4,7%, fins als 58.030 turistes, dels quals 40.119 eren procedents de l'Estat i 17.911 de l'estranger. L'estada mitjana, en aquest cas, va augmentar dels 3,99 dies de l'agost del 2024 fins als 4,32 dies d'aquest any.

També van patir un descens, de fins al 33%, el nombre de turistes allotjats en albergs, que es va situar en els 30.227, amb una estada mitjana però que va pujar dels 3,45 dies fins als 4,04 dies. Del total, 9.897 eren viatgers residents a l'Estat i 20.330 a l'estranger.

Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona després que la Generalitat rebutgi el recurs de Sagalés

Dos atracaments simultanis a bancs de Girona i Juneda: clients lligats, tres detinguts i dos fugitius

La NASA confirma per a 2026 la primera missió tripulada per orbitar la Lluna en més de 50 anys

Israel torna a demanar a la Flotilla que desisteixi aprofitant les crides d’Espanya, Itàlia i Grècia: “No és massa tard”

Begoña Gómez intenta evitar el jurat emparant-se que no hi ha un estatut del cònjuge del president del Govern

El nombre de viatgers en allotjaments turístics extrahotelers puja un 5% a Catalunya a l'agost

L’Associació d’Empreses dels Polígons dels Plans s’integra a la Unió Empresarial de l’Anoia

El 12è Festival de Pallasses del Circ Cric reivindica la comicitat femenina com a "eina de transformació social"
