El nombre de viatgers en allotjaments turístics extrahotelers puja un 5% a Catalunya a l'agost
Als apartaments turístics la xifra es va disparar del 30%, mentre que als albergs va caure quasi a la meitat
ACN
Catalunya va registrar 1.172.332 viatgers en allotjaments turístics extrahotelers durant l'agost, un 5% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals de l'INE. Es tracta de la xifra més alta de la sèrie històrica, que es remunta a l'any 1999. L'estada mitjana però, va retrocedir dels 6,25 dies de l'agost del 2024 als 6,16 aquest any. Els càmpings van acollir 860.783 turistes, un 2,6% més que l'any passat, mentre que els allotjaments de turisme rural van retrocedir un 4,7%, fins als 58.030 hostes. Les variacions més destacades es van produir en els apartaments turístics, on la xifra de visitants es va disparar un 30,6%, fins als 223.292; i als albergs, on es va registrar un descens del 33%, fins als 30.227.
Pel que fa a la procedència, dels 1.117.332 viatgers que es van allotjar en establiments extrahotelers, 647.221 eren residents a Espanya i 525.110 eren residents a l'estranger, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística.
Quant al nombre de pernoctacions, durant l'agost se'n van registrar 7.219.720, és a dir, un 3,5% més que el mateix mes de l'any passat. L'estada mitjana va ser de 6,16 dies, una dada sensiblement inferior als 6,25 dies de l'agost de l'any passat.
Per tipus d'allotjament, els càmpings van allotjar 860.783 persones, un 2,6% més que l'agost del 2024. D'aquests, 511.869 eren residents a Espanya i 348.913 a l'estranger. L'estada mitjana va ser de 6,33 dies davant els 6,46 dies del mateix mes de l'any passat.
Els apartaments turístics van allotjar 223.393 persones, xifra que suposa un increment del 30,6% en comparació al mateix mes de l'any passat, segons l'INE. D'aquests, 85.336 eren residents a Espanya i 137.956 a l'estranger. L'estada mitjana es va reduir dels 7,11 dies als 6,58 dies.
En el cas dels establiments de turisme rural, la xifra de viatgers es va reduir en un 4,7%, fins als 58.030 turistes, dels quals 40.119 eren procedents de l'Estat i 17.911 de l'estranger. L'estada mitjana, en aquest cas, va augmentar dels 3,99 dies de l'agost del 2024 fins als 4,32 dies d'aquest any.
També van patir un descens, de fins al 33%, el nombre de turistes allotjats en albergs, que es va situar en els 30.227, amb una estada mitjana però que va pujar dels 3,45 dies fins als 4,04 dies. Del total, 9.897 eren viatgers residents a l'Estat i 20.330 a l'estranger.
