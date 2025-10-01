Sant Benet debatrà sobre gestió dels reptes en el II Fòrum Empresarial de Regió7 i Prensa Ibérica
La trobada tindrà lloc dimecres 8 d'octubre i aplegarà experts, empresaris i representants de l'administració local del territori
Món Sant Benet de Sant Fruitós de Bages acollirà el dimecres vinent, 8 d'octubre, la segona edició del Fòrum Empresarial de la Catalunya Central, que organitzen Regió7, El Periódico, Actius i Prensa Ibérica. Enguany, la trobada, que aplegarà experts, empresaris i representants de l'administració local del territori, debatrà sobre la gestió dels nous reptes en un moment econòmic d'especial singularitat per les dificultats que comporta un entorn global canviant i tensionat per l'actulaitat geopolítica. El fòrum compta amb el patrocini de CaixaBank, l'Ajuntament de Manresa, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Volvo Motorcat Premium i Lik & Co-Grup Basols, i la col·laboració de Món Sant Benet.
La jornada, que presentarà i dirigirà Martí Saballs, director d'informació econòmica de Prensa ibérica, donarà la benvinguda als assistents a partir de les 10.30 h a la sala La Fàbrica del complex de Sant Benet. La jornada pròpiament s'iniciarà a les 11 del matí, amb una salutació de Josep Lluís Micó, director de Regió7.
Producció i innovació
El primer dels continguts del fòrum tindrà lloc just després de la intervenció de Micó, amb el diàleg "De produir a distribuir", que protagonitzaran Martí Saballs i Ramon Alsina, CEO de Corporació Alimentària Guissona. Alsina, membre de la família fundadora de la corporació alimentària, va ser Director General de la Caixa Rural de Guissona i actualment és el conseller delegat executiu del grup. bonÀrea Agrupa és un grup agroalimentari líder basat en un model d'integració vertical completa sense intermediaris. Des de la seva fundació en 1959, ha anat incorporant a la seva estructura productiva, empresarial i comercial tots els elements per tancar el cicle productiu dels aliments: realitza i controla tota l'alimentació, cria i engreixament dels animals, l'elaboració de productes i la logística, així com la comercialització directa. Del grup depèn també CaixaGuissona, fundada l'any 1963, que compta amb 70 treballadors, més de 95.000 clients i 5 oficines, l'última de les quals s'acaba d'obrir a Manresa.
La jornada continuarà amb una taula rodona titulada "Innovar per créixer més i millor", que moderarà la periodista de Regió7 Queralt Casals. Hi intervindran Pep Vila, fundador i director general de la bagenca PROmotor, Laia Puig, directora adjunta de l'Oller del Mas; Josep Maria Herms, CO de Playmedia Group i president del Bàsquet Manresa; i Xavier Martín Mora, director de l'oficina Store Pimes CaixaBank de Manresa.
Pep Vila, que va ser sotscampió del món i campió d'Espanya d'Enduro, a més d'haver participat en diverses ocasions al Dakar, va fundar el 1988, juntament amb Rosa Ars, l'empresa PROmotor, dedicada a organitzar o donar suport logístic a esdeveniments arreu del món vinculats principalment al món del motor, que compta amb una plantilla d'un centenar de treballadors i uns 200 col·laboradors. A més, des de 1995 gestiona la finca Les Comes de Súria, on s'ofereixen una gran diversitat de serveis de lleure.
Laia Puig, per la seva banda, es va formar en infermeria i, més tard, en comunicació audiovisual. El 2010 va iniciar la seva trajectòria al sector hoteler. Exdirectora comercial de Mon Sant Benet, des del 2015 és directora adjunta d'Oller del Mas, un complex enoturístic que aplega cultura, gastronomia i vitivinicultura, a més d'oci i lleure.
El president del Bàsquet Manresa des de finals del 2023, Josep Maria Herms, és fundador i CEO de Playmedia Group, un conjunt de dues empreses dedicades al món de l'oci, la cultura i el disseny i la producció d'espais. A més és membre del Consell consultor de Georges Méliès Institute d'Orly-Paris. Quant a Xavier Martín Mora, és el responsable de l'store manresana de CaixaBank que dona orientació assessorament personalitzat a empreses, microempreses, comerços, autònoms i emprenedors del territori.
Liderar i compartir
El següent diàleg de la jornada, "Lideratge en temps més complexos", reunirà Josep Lluís Micó i Natàlia Mas Guix, exconsellera d'Economia de la Generalitat i membre del consell d'administració de La Farga YourCoppersolutions. Amb un ampli currículum acadèmic, l'anoienca va treballar al Banc Central Europeu i al Banc Sabadell abans d'ocupar diversos càrrecs de responsabilitat a la Generalitat.
L'últim acte del fòrum serà una conversa entre els alcaldes de Manresa, Marc Aloy, i de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, que moderarà el director de Regió7, Josep lluís Micó. La conversa ha estat batejada amb el molt oportú lema "Com treballar junts".
La segona edició del Fòrum Empresarial està previst que el clogui a l'entorn de la 1 del migdia un representant del Govern de Catalunya. Un còctel posarà punt i final a una trobada que en la seva primera edició va aplegar prop d'un centenar de representants d'empreses i institucions del Bages i la Catalunya central per radiografiar l’estat de salut i les perspectives de futur de l’economia local sota el títol, llavors, de «A la recerca del nou lideratge».
