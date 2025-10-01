Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
POSEIDONIA: FINALISTA DEL PREMI BBVA A LA SOSTENIBILITAT EMPRESARIAL

Sònia Hurtado: “S’ha investigat poc un recurs nutricional tan potent i abundant com són les algues”

Una fórmula de magdalenes sense ou o una nova suplementació amb proteïnes són alguns dels desenvolupaments de Poseidona.

Parlem amb Sònia Hurtado, CEO i cofundadora de Poseidona

María Cermeño, cofundadora de Poseidona, analitza unes algues al costat del mar.

Cada vegada més empreses a Catalunya situen la sostenibilitat al centre de la seva estratègia, incorporant pràctiques responsables en els seus processos i millorant la seva competitivitat. Per reconèixer aquest esforç, BBVA entrega el Premi a la Sostenibilitat Empresarial i ofereix a les companyies suport expert i solucions de finançament que faciliten la transició cap a models de negoci més sostenibles i inclusius. Aquesta col·laboració resulta clau, ja que no només impulsa l’economia local, sinó que també contribueix als objectius globals de desenvolupament sostenible i al creixement econòmic.

-¿Com resumiria l’activitat de Poseidona?

-Convertim algues invasores i de descart industrial en ingredients sostenibles i saludables, resolent alhora un problema ambiental i una necessitat del mercat alimentari.

-La proposta de convertir algues en proteïna i ingredients de valor per a sectors de l’alimentació, la cosmètica o la nutracèutica és molt innovadora. ¿Com va sorgir la idea?

-Després de molts anys desenvolupant productes alternatius a la proteïna animal i explorant tota mena de proteïnes, ens vam adonar que en la manufactura d’aquest tipus d’additius (agar-agar, carragenat, alginat) es perd el 80% de l’alga original. I en aquesta hi sol haver una quantitat significativa de proteïna, molt interessant des del punt de vista nutricional.

A l’estirar el fil va aparèixer la possibilitat de desenvolupar altres productes a partir d’aquestes algues de descart. A això s’hi ha d’afegir el fet que les dues fundadores vivim a prop del mar i que, per tant, ens estàvem adonant de la problemàtica que suposen les algues invasores en els ecosistemes marins, i del gran potencial nutricional que tenen. En conseqüència, era lògic pensar en el seu ús per a l’alimentació humana, que al seu torn representa un benefici per a la salut del mar.

-¿Quin tipus de productes produïu?

-Tenim una fórmula de magdalenes sense ou, amb el nostre primer extracte d’alga vermella, que permet espumació i textura esponjosa després d’enfornar. Es tracta d’una solució amb etiqueta neta, ja que no té additius. Aconseguim treure un al·lergogen i, a més, reduir el cost d’un producte que estava presentant problemes per la pujada de preu de l’ou en els últims anys.

Un altre exemple: actualment hi ha una tendència clara cap a la suplementació en proteïna. Doncs nosaltres tenim una proteïna súper interessant i innovadora a punt de sortir a escena. Un producte que pot substituir proteïnes no sostenibles com les d’origen animal i ampliar l’oferta de proteïna vegetal, millorant també en matèria de biodiversitat i reducció d’impacte.

-¿Per què el vostre projecte té un caràcter innovador?

-En primer lloc, per prestar atenció a la infinitat de recursos que ofereix el nostre gran gegant oblidat: el mar. Durant anys hem centrat els nostres esforços en la pesca, de vegades sense considerar del tot el seu impacte, mentre que recursos com les algues, igual de nutritius i abundants, han rebut poca atenció. Nosaltres apostem per fer bé les coses des del primer moment, respectant el medi i sent acurades i sostenibles, amb una mirada a llarg termini.

També són únics els nostres processos patentats amb la combinació de biotecnologia i circularitat, junt amb una mentalitat i forma de fer que convida a construir aliances amb altres empreses i socis.

-¿Què representa per a la seva empresa ser finalista en aquests premis?

-Tot reconeixement ens empeny cap endavant. Tenir l’honor de ser finalistes juntament amb aquests companys en la missió prosostenibilitat ens enforteix i ens reafirma en la nostra causa cap a una alimentació sana i sostenible.

