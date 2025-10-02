El 90% d’usuaris de patinet no saben que necessitaran una assegurança el 2026
Set de cada deu també desconeixen que hauran de tenir inscrit el vehicle en un registre de la DGT i comptar amb certificat o placa identificativa, segons dades recollides pel RACC
Glòria Ayuso
La normativa sobre l’ús del patinet ha canviat i ho farà més l’any vinent, quan serà obligatori registrar el vehicle i tenir-lo assegurat. De moment, nou de cada deu usuaris ja estan complint l’obligació de posar-se el casc, com estableix des del febrer la nova ordenança de circulació, quan l’any passat només ho feien quatre de cada deu.
No obstant, el 90% de les persones que utilitzen el patinet desconeixen que hauran de tenir una assegurança de responsabilitat civil obligatòria el 2026 i set de cada deu tampoc saben que hauran de tenir inscrit el vehicle en un registre de la DGT i comptar amb certificat o placa identificativa. Són les dades que ha extret el RACC de l’última edició del seu Baròmetre de la mobilitat en vehicles de mobilitat personal (MVP) a Barcelona i els seus accessos, que estudia els hàbits i l’opinió de les persones que es desplacen en patinet.
El president del RACC, Josep Mateu, considera que haver de pagar l’assegurança no provocarà un descens en l’ús del patinet. "Esperem una resposta similar a la del casc", va afirmar. Dependrà, va convenir, del preu de les primes, que variarà segons la cobertura obligatòria que hagi d’incloure l’assegurança, i que encara està pendent per determinar en la lletra petita que acompanya la llei. "Quan la gent sigui conscient de les quantitats que es demanen quan un VMP ha causat danys a tercers, el preu de l’assegurança no serà dissuasori", va afegir Mateu.
El president del RACC va assenyalar que un usuari que hagi provocat danys a tercers pot acabar pagant entre 6.000 i 20.000 euros, mentre que les assegurances poden anar des dels 80 fins als 100 euros. Actualment, sense ser encara obligatori, menys d’un de cada deu usuaris ja té contractada una assegurança de responsabilitat civil.
Límits de velocitat
Malgrat complir la majoria amb l’obligació de portar casc, els usuaris continuen sense respectar els límits de velocitat establerts als carrils bici a la vorera ni als passejos compartits amb els vianants, on no es poden superar els 10 quilòmetres per hora. En aquestes zones, "s’han de derivar bicis i patinets cap a altres llocs o bé establir que baixin dels vehicles, ja que és molt difícil complir aquest límit", va explicar el director de RACC Mobility, Cristian Bardají.
L’estudi indica que un de cada quatre usuaris se salten els semàfors i la mateixa proporció tampoc respecta el pas de vianants. El 13% continua circulant contra direcció, "cosa que posa en risc la seva seguretat i la d’altres usuaris", indica el RACC. Així mateix, un 30% dels enquestats afirma desconèixer que està prohibit circular per la vorera.
Augmenten les sancions
Les sancions han anat en augment durant l’últim any: dos de cada deu usuaris del patinet afirmen haver rebut una multa. Una sanció de cada quatre ha sigut a causa d’un excés de velocitat. Hi ha plena divisió entre els que reclamen la mateixa flexibilitat per circular que un vianant (40%) i els que consideren que han de rebre el mateix tracte que si fossin un cotxe (60%).
En el seu ús dels carrils bici, més de la meitat se sent vulnerable, a causa principalment de vehicles que estan mal estacionats. El 2024 es van produir 606 accidents amb patinets implicats (el 8% del total), un 20% menys que l’any anterior. Es van produir dues víctimes mortals, mentre que des de començament d’any no n’hi ha hagut cap.
L’enquesta, que es basa en entrevistes a 800 usuaris i 4.330 observacions del comportament, mostra que l’ús del patinet es manté pràcticament respecte a l’any anterior. En l’àmbit general, la raó per la qual s’utilitza el patinet és principalment per la seva rapidesa, malgrat que sis de cada deu consideren que hi ha congestió als carrils bici.
