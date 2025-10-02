El Govern presenta a Manresa la nova Finestreta Única a empresariat i ens locals del territori
El secretari general d'Empresa i Treball presenta els eixos del Pla de Facilitació de l'Activitat Econòmica 2025-2028, amb què es preveuen estalviar 430 milions anuals a les empreses
Regió7
El secretari general del Departament d'Empresa i Treball, Pol Gibert, ha presentat aquest dijous a Manresa a la Cambra de Comerç de Manresa el nou Pla de Facilitació de l'Activitat Econòmica 2025-2028. Gibert ha exposat davant d'empresaris i representants institucionals de la Catalunya Central els principals eixos d'aquesta estratègia, emmarcada dins la Finestreta Única Empresarial (FUE). L'objectiu principal és transformar la relació entre les empreses i les administracions públiques a Catalunya, fent-la més àgil, eficient i menys costosa, segons detallen fonts del Govern.
El Pla FUE 2025-2028 compta amb el suport del grup de treball sobre el sector públic com a generador d'activitat econòmica de la Comissió CETRA i ha estat elaborat amb la implicació dels principals agents econòmics i socials.
Durant la presentació, s’han detallat els principals eixos d'actuació del Pla, com la millora dels procediments complexos, amb la reducció de terminis i eliminació de traves en activitats amb impacte urbanístic, ambiental o sanitari, i la implementació d'eines innovadores com el modelatge BIM. També es preveu una trnasformació digital integral per completar la digitalització dels tràmits més senzills, garantint la interoperabilitat, la reutilització de dades i una tramitació proactiva per part de totes les administracions locals dins del sistema FUE. Alhora es contempla la simplificació del dia a dia empresarial mitjançant l'automatització de la compartició de documentació, la simplificació d'obligacions recurrents i una comunicació més clara i centralitzada a través del Canal Empresa, tot incorporant tecnologies com la intel·ligència artificial.
Durant la presentació, Gibert ha assegurat que "el nostre objectiu és fer que les empreses catalanes puguin estalviar fins a 430 milions d'euros anuals en costos administratius, i que l'impacte acumulat en quatre anys superi els 1.700 milions d'euros, l'equivalent al 0,18% del PIB de Catalunya"
L'acte d'aquest dijous ha començat amb l'obertura institucional a càrrec d'Ivet Castaño, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a la Catalunya Central. I ha comptat amb la benvinguda de Sílvia Gratacós, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa. A continuació, la gerent de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), Cristina Pruñonosa, ha detallat les fases i principals novetats del nou pla, destacant els beneficis per a les empreses i professionals.
Posteriorment, s’ha celebrat una taula rodona titulada ‘Implementació i impacte territorial’, moderada per Cristina Pruñonosa. Hi han participat Jordi Valiente, degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM); Brígida Manau, cap de l'Oficina d'Intervenció i Impuls Administratiu de l'Activitat Econòmica de l'Ajuntament de Manresa; Carolina Cabrera, cap de Secció d'Acció Urbanística Local de la Diputació de Barcelona; Carles Mas, director d'Àrea d'Economia i Empresa de PIMEC; i M. Carme Noguer i Portero, coordinadora de Transformació Digital, Govern Obert i Contractació de l’Ajuntament de Manlleu.
Aquest acte a Manresa forma part de la gira territorial que el Departament d'Empresa i Treball està duent a terme per presentar el nou pla arreu de Catalunya. Ja s’han celebrat sessions a Sant Feliu de Llobregat, Tortosa, Salou i Sabadell.
El Pla de Facilitació de l'Activitat Econòmica 2025-2028 s'emmarca en l'estratègia de transformació de l'Administració de la Generalitat aprovada pel Govern l'octubre de 2024, amb l'objectiu de modernitzar els serveis públics i optimitzar els tràmits per a ciutadans i empreses
