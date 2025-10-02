Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Govern presenta a Manresa la nova Finestreta Única a empresariat i ens locals del territori

El secretari general d'Empresa i Treball presenta els eixos del Pla de Facilitació de l'Activitat Econòmica 2025-2028, amb què es preveuen estalviar 430 milions anuals a les empreses

El secretari general d'Empresa i Treball, Pol Gibert, aquest dijous a Manresa

El secretari general d'Empresa i Treball, Pol Gibert, aquest dijous a Manresa / Govern

Regió7

Manresa

El secretari general del Departament d'Empresa i Treball, Pol Gibert, ha presentat aquest dijous a Manresa a la Cambra de Comerç de Manresa el nou Pla de Facilitació de l'Activitat Econòmica 2025-2028. Gibert ha exposat davant d'empresaris i representants institucionals de la Catalunya Central els principals eixos d'aquesta estratègia, emmarcada dins la Finestreta Única Empresarial (FUE). L'objectiu principal és transformar la relació entre les empreses i les administracions públiques a Catalunya, fent-la més àgil, eficient i menys costosa, segons detallen fonts del Govern.

El Pla FUE 2025-2028 compta amb el suport del grup de treball sobre el sector públic com a generador d'activitat econòmica de la Comissió CETRA i ha estat elaborat amb la implicació dels principals agents econòmics i socials.

Durant la presentació, s’han detallat els principals eixos d'actuació del Pla, com la millora dels procediments complexos, amb la reducció de terminis i eliminació de traves en activitats amb impacte urbanístic, ambiental o sanitari, i la implementació d'eines innovadores com el modelatge BIM. També es preveu una trnasformació digital integral per completar la digitalització dels tràmits més senzills, garantint la interoperabilitat, la reutilització de dades i una tramitació proactiva per part de totes les administracions locals dins del sistema FUE. Alhora es contempla la simplificació del dia a dia empresarial mitjançant l'automatització de la compartició de documentació, la simplificació d'obligacions recurrents i una comunicació més clara i centralitzada a través del Canal Empresa, tot incorporant tecnologies com la intel·ligència artificial.

Durant la presentació, Gibert ha assegurat que "el nostre objectiu és fer que les empreses catalanes puguin estalviar fins a 430 milions d'euros anuals en costos administratius, i que l'impacte acumulat en quatre anys superi els 1.700 milions d'euros, l'equivalent al 0,18% del PIB de Catalunya"

L'acte d'aquest dijous ha començat amb l'obertura institucional a càrrec d'Ivet Castaño, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a la Catalunya Central. I ha comptat amb la benvinguda de Sílvia Gratacós, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa. A continuació, la gerent de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), Cristina Pruñonosa, ha detallat les fases i principals novetats del nou pla, destacant els beneficis per a les empreses i professionals.

Posteriorment, s’ha celebrat una taula rodona titulada ‘Implementació i impacte territorial’, moderada per Cristina Pruñonosa. Hi han participat Jordi Valiente, degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM); Brígida Manau, cap de l'Oficina d'Intervenció i Impuls Administratiu de l'Activitat Econòmica de l'Ajuntament de Manresa; Carolina Cabrera, cap de Secció d'Acció Urbanística Local de la Diputació de Barcelona; Carles Mas, director d'Àrea d'Economia i Empresa de PIMEC; i M. Carme Noguer i Portero, coordinadora de Transformació Digital, Govern Obert i Contractació de l’Ajuntament de Manlleu.

Aquest acte a Manresa forma part de la gira territorial que el Departament d'Empresa i Treball està duent a terme per presentar el nou pla arreu de Catalunya. Ja s’han celebrat sessions a Sant Feliu de Llobregat, Tortosa, Salou i Sabadell.

El Pla de Facilitació de l'Activitat Econòmica 2025-2028 s'emmarca en l'estratègia de transformació de l'Administració de la Generalitat aprovada pel Govern l'octubre de 2024, amb l'objectiu de modernitzar els serveis públics i optimitzar els tràmits per a ciutadans i empreses

TEMES

  1. Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
  2. «Hi havia alpinistes que feien expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
  3. El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
  4. Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
  5. Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
  6. El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya
  7. Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
  8. Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona després que la Generalitat rebutgi el recurs de Sagalés

Manifestació per Palestina a Manresa

Manifestació per Palestina a Manresa

Desenes de persones clamen per Palestina a Manresa

Desenes de persones clamen per Palestina a Manresa

Els Hostalets de Pierola i Berga participen en el 37è Aplec Internacional de Bastia, a Còrsega

Els Hostalets de Pierola i Berga participen en el 37è Aplec Internacional de Bastia, a Còrsega

Centenars de persones es manifesten a Barcelona en defensa de la Flotilla

Centenars de persones es manifesten a Barcelona en defensa de la Flotilla

Campanya “La meva farmàcia, la meva salut”

Campanya “La meva farmàcia, la meva salut”

La Fúmiga anuncia el seu comiat definitiu després de 13 anys de trajectòria

La Fúmiga anuncia el seu comiat definitiu després de 13 anys de trajectòria

El mil·lenari de Montserrat connecta l’abat amb dos Papes i dos presidents de la Generalitat

El mil·lenari de Montserrat connecta l’abat amb dos Papes i dos presidents de la Generalitat

El Govern presenta a Manresa la nova Finestreta Única a empresariat i ens locals del territori

El Govern presenta a Manresa la nova Finestreta Única a empresariat i ens locals del territori
Tracking Pixel Contents