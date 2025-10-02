Sector bancari
El Sabadell calcula que el 97% dels seus petits accionistes residents a Espanya pagarien impostos si accepten l’opa
El BBVA ho descarta perquè es mostra convençut que obtindrà més del 50% del capital social del banc català i adverteix que si hi ha segona opa tributarien segur
Pablo Allendesalazar
La guerra d’arguments, contraarguments i desmentiments en què porten immersos el BBVA i el Sabadell des de fa més de 16 mesos que s’ha agreujat en les últimes setmanes, coincidint amb el tram decisiu que determinarà l’èxit o el fracàs de l’oferta de compra (opa) del primer sobre el segon. Un dels seus fronts és el fiscal: després de la millora de l’oferta de la setmana passada, els accionistes de l’entitat catalana que acceptin l’opa no hauran depagar impostos per les plusvàlues, però només si el banc d’origen basc aconsegueix un nivell d’acceptació superior al 50% del capital social de l’entitat catalana. El consell del Sabadell, en aquest sentit, considera que la proposta del seu rival tindrà un «molt baix nivell d’acceptació» i calcula que entorn del 96,8% dels seus petits accionistes residents a Espanya podrien haver de tributar per aquestes plusvàlues si accepten l’oferta.
Així apareix recollit en el dictamen de rebuig sobre la millora de l’opa que l’òrgan d’administració va aprovar dimarts passat amb el vot discrepant del conseller mexicà David Martínez, amo del 3,86% del banc català i que sí que s’afegirà a l’opa. La clau en l’àmbit fiscal és que el BBVA, si no arriba al 50 % dels drets de vot del Sabadell (capital social menys autocartera), té la potestat legal d’abaixar el llindar mínim amb què es conformaria de l’actual 50% al 30%. A part que això l’obligaria a llançar una segona opa en efectiu, a efectes tributaris la principal conseqüència seria que els accionistes del Sabadell que hagués acceptat la primera oferta sí que haurien de pagar impostos per les plusvàlues obtingudes (diferència entre el preu a què van comprar les seves accions i el valor implícit de les accions pròpies que li entregués el BBVA).
El consell del Sabadell ha remarcat que, segons les dades de què disposa el banc referits als accionistes particulars que tenen dipositats els seus títols a la mateixa entitat (entorn del 80% dels minoritaris totals), un 96,8% d’aquests petits accionistes tindrien plusvàlues i per tant haurien de tributar si el BBVA es queda per sota del 50% i abaixa el llindar mínim d’acceptació al 30%. Així mateix, ha mantingut que, segons la seva informació, els «percentatges en el cas d’accionistes minoristes persones jurídiques residents a Espanya haurien de ser similars als indicats per a les persones físiques». És a dir, que el mateix passaria amb els propietaris que són petits negocis, empreses i societats.
Oferta imbatible
El BBVA, per la seva banda, està contrarestant aquesta advertència del Sabadell donant per descomptat que aconseguirà més del 50% en la primera opa i que, en conseqüència, els accionistes que l’acceptin no hauran de tributar. És una «oferta imbatible» i «hi ha pocs dubtes» que superaran aquest llindar, va defensar aquest dimecres el seu president, Carlos Torres, a RTVE. El banquer, a més, va utilitzar el vessant fiscal per desanimar els propietaris del Sabadell a esperar a una hipotètica segona opa, que és just el que mira d’animar la cúpula de l’entitat catalana: «seria amb una pitjor fiscalitat, perquè al ser en efectiu necessàriament pagaries impostos».
El consell del Sabadell ha reconegut en el seu dictamen que els accionistes que esperessin aquesta segona opa sí que haurien de tributar. Però amb dos matisos importants. El que es produís aquesta segona oferta, destaca, implicaria que els accionistes que van acudir a la primera també pagarien impostos, ja que només tindria lloc si el BBVA no arriba al 50% en primer terme. I els propietaris que acudissin a la segona opa, afegeix, rebrien el preu en efectiu, amb la qual cosa tindrien una quantitat en metàl·lic «amb què fer front a la referida tributació». Els que acudissin a la primera opa, en canvi, rebrien accions del BBVA i podrien haver de vendre’n part per fer front a la factura fiscal si no compten amb efectiu.
Batalla pels minoristes
Darrere de tot això es percep una batalla pels accionistes minoritaris del Sabadell, que segons l’entitat catalana suposen una mica més del 40% del seu capital. Aquesta pugna entre els dos bancs s’està acarnissant en la fase final de l’opa, el que sembla indicar que els petits propietaris poden ser claus en el seu resultat i que es dona per descomptat que els grans fons tenen ja presa la seva decisió i és més difícil influir-hi. D’aquí l’èmfasi de les dues entitats en els aspectes fiscals de l’operació.
Les persones físiques residents a Espanya paguen en la declaració de la renda per entre el 19% i el 30% de les plusvàlues que obtenen per les seves inversions, mentre que les persones jurídiques abonen el 25% en l’impost de societats. La venda de les accions del Sabadell no té retenció en el moment d’acceptar l’opa, però sí que s’hauria d’incloure al fer la declaració dels dos tributs la primavera del 2026. En el cas dels no residents a Espanya, claus en aquesta operació per l’elevada presència de fons d’inversió estrangers en l’accionariat, depèn del país en què estiguin establerts a efectes fiscals.
