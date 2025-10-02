La segona Shopping Fest vol convertir Manresa en "un aeroport de cinc estrelles"
Una festa comercial animarà el centre de la ciutat el proper dissabte 18 d'octubre
El proper dissabte 18 d'octubre, Manresa celebrarà la segona edició de la Shopping Fest, una acció comercial que vol potenciar la capitalitat de la ciutat en el sector, segons han remarcat aquest migdia la regidora de Comerç de l'Ajuntament, Tània Infante, i el president de la UBIC, Toni Daura, durant la presentació que se n'ha fet a La Creadora. Per estimular les vendes i promoure el comerç local, els organitzadors tenen la intenció que aquell dia Manresa sigui "en un aeroport de cinc estrelles",
Aquest és el plantejament de l'acció, que durà ofertes, promocions i activitats lúdiques per a totes les edats al centre comercial de la ciutat. Per ambientar la jornada, el lema és aeroportuari. Així, cada zona comercial es presentarà com una porta d'embarcament i cada establiment com una destinació. Els visitants rebran un "passaport" personalitzat que podran segellar a mesura que facin compres. Per una compra mínima en cinc establiments diferents, podran recollir una bossa concebuda per a l'ocasió que es podrà bescanviar a la "torre de control" de l'aeroport comercial manresà, a Sant Domènec, on un speaker, han detallat Infante i Daura, anirà informant de les promocions i accions que se succeiran durant la jornada.
La segona edició de la Shopping Fest, que l'any passat va recollir el testimoni de la Shoppping Night (que es va deixar de celebrar per la pandèmia), està organitzada per l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de la UBIC i de totes les associacions de comerciants de la ciutat.
La programació de la festa comercial (que es detallarà properament a la web https://www.manresashoppingfest.cat/, inclourà menús especials en diversos restaurants (avui no s'ha concretat encara quins seran) amb la proposta anomenada "Duty Free Gourmet", la ruta "Viatge en el temps", dedicada a les botigues amb més història, i també espais fotogràfics per compartir l'"experiència" a les xarxes socials.
"La valoració de l'any passat va ser molt bona. Sobretot de la tarda", ha dit Infante, un resultat que animat els organitzadors de la festa comercial a continuar-la programant. Per a Daura, aquesta és una proposta que vol fer de Manresa "un atractiu comercial", tant per als habitants de la ciutat, com per als del Bages i el conjunt de la Catalunya central. "A Manresa hi han de passar coses", ha dit el president de la UBIC.
I és que l'objectiu no està tan enfocat a incrementar les vendes, que també, sinó a donar una imatge de capitalitat comercial de la ciutat. I a "oferir experiència" de compra, segons han remarcat Daura i Infante.
