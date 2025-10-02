El tancament de Pintures Bonavista de Manresa aplega amics i clients en una festa de comiat
L'establiment de la carretera de Santpedor va abaixar aquest dimecres la persiana després de 28 anys
El tancament de Pintures Bonavista de la carretera de Santpedor de Manresa va reunir aquest dimecres amics, familiars i clients d'Anna Maria Pozo i Joan Madrid, que abaixen la persiana de l'establiment després de 28 anys d'activitat.
"Hem fet una bona estona de xerradeta recordant moments entre alumnes meves que no es veien fa molts anys i clients que van voler venir a acomiadar l'establiment amb nosaltres", explica Anna Maria Pozo, que després d'un pica-pica va fer un breu resum del que ha estat la botiga per a la seva família. Un brindis va posar punt i final a una història nascuda a finals dels anys 90 el fundador de la nissaga familiar, Domingo Casas; la seva filla, Dolors Casas; el marit d'aquesta, Joan Pozo; i Anna Maria Pozo i Joan Madrid, tercera generació del negoci. Domingo Casas havia fundat dècades abans amb el seu soci Ramon Teixidor un negoci de pintures que a finals dels noranta, mort ja Teixidor, es va dividir en dos.
"Molta gent ens han trucat per desitjar-nos molta sort i agrair-nos tots els consells que els hem donat tots aquests anys i la nostra manera d'atendre'ls. Estem molt contents i ha estat molt emocionant rebre tantes trucades", explica Anna Maria Pozo, que amb els anys va anar especialitzant el negoci clàssic de pintures per a professionals i particulars en les manualitats, que ja suposava el 60% de la facturació de l'establiment. Un nínxol de negoci que té el seu moment sobretot a l'hivern, quan la venda de material per pintar les llars baixa de manera significativa.
Malgrat el tancament del negoci, Anna Maria Pozo continuarà donant classes, en centres com l'associació de gent gran Viure i Conviure de Manresa, del que ha estat la seva passió al llarg de la seva vida: les manualitats fetes amb ceràmica, marmolina, guix, fusta i vidre.
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya
- Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona després que la Generalitat rebutgi el recurs de Sagalés
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat