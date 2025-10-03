L’atur a la regió torna a baixar dels 23.000 en caure de 834 persones en un any
Respecte del mes d’agost, el nombre d’aturats es redueix de 514 persones el mes de setembre
La retallada al territori central és superior a la mitjana catalana
El nombre d’aturats registrats a les comarques de la Catalunya central al tancament del mes de setembre era de 22.821, 514 menys que el mes d’agost i 834 menys que el setembre del 2024. D’aquesta manera, el nombre de persones sense feina torna a caure a la regió per sota dels 23.000, un llindar del qual s’havia baixat el mes d’abril per primer cop després de la crisi del 2008. A l’agost, però, la xifra va tornar a superar lleugerament els 23.000, i al setembre es va rebaixar de nou.
Segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, en termes percentuals la caiguda del nombre d’aturats registrats a la Catalunya central ha estat al setembre respecte del mes anterior del 2,2%, més del que ho ha estat al conjunt català (1,62%). En termes interanuals, la retallada ha estat del 3,53%, també superior a l’experimentada a Catalunya (-2,97%).
Per comarques, les rebaixes més significatives mensuals de l’atur han estat als territoris més industrials de la regió: al Baix Llobregat Nord (-3,23%), al Berguedà (-2,89%), al Bages (-2,73%) i a l’Anoia (-1,5%, en aquest cas per sota de la mitjana catalana). També ha experimentat una notable caiguda el Moianès (-3,28%), mentre que ha pujat a l’Alt Urgell (0,99%) i especialment a la Cerdanya (6,19%). Al Lluçanès, la xifra s’ha mantingut estable en 163 persones sense feina, mentre que al Solsonès la davallada ha estat també inferior al conjunt català: l’1,4%.
En relació al setembre del 2024, la rebaixa del nombre d’aturats ha estat generalitzada a totes les comarques del territori, excepte al Solsonès, on ha experimentat un increment del 7,39%.
En termes interanuals, l’atur està caient a la Catalunya central des del mes d’octubre de l’any passat. De fet, el setembre del 2024 va ser l’únic des de la pandèmia que va registrar al territori un increment interanual del nombre d’aturats.
Les dades a Catalunya
Al conjunt de Catalunya, el setembre es va tancar amb 5.293 aturats menys respecte del mes anterior i va situar la xifra de desocupats en 322.072 persones, segons va informar el Ministeri de Treball. Es tracta del millor setembre des del 2007 i representa un 2,9% menys (-9.858) que el setembre de l’any passat. A més, suposa el tercer mes de setembre consecutiu en què el nombre d’aturats retrocedeix, concretament des del 2022, quan va pujar un 0,96%.
El sector que més va contribuir al descens de l’atur va ser el de serveis, amb 5.387 desocupats menys, fins a 234.276, en un mes en què acaba la temporada d’estiu però també comença el nou curs escolar i nombrosos docents es reincorporen i abandonen les llistes del SOC.
Pel que fa al nombre d’afiliats, va créixer un 0,39% respecte a l’agost (+14.869), fins als 3.863.651, i un 2,02% més (+76.460) que el setembre de l’any passat, segons el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. En aquest cas suposa el millor setembre de la sèrie històrica, que es remunta al 2012.
Catalunya va ser la segona comunitat que va crear més llocs de treball al setembre, amb 14.869 més, per darrere la Comunitat de Madrid, que en va sumar 45.905 (+1,23%). En termes absoluts, però, és Catalunya qui té més treballadors en actiu, amb 3.863.651, seguit de la Comunitat de Madrid, amb 3.779.782. Tot i això, el nombre d’afiliats a Catalunya encara es troba una mica lluny del rècord absolut del juliol (3.912.345).
Al conjunt de l’Estat, el setembre es va tancar amb 21.697.665 afiliats a la Seguretat Social, un 0,15% més que a l’agost (+31.462) i un 2,36% més que al mateix mes del 2024. n
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris