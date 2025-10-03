Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
L'entitat d'estalvi celebra l'acte oficial d'obertura de la seva delegació al número 10 del carrer Carrasco i Formiguera de la capital del Bages
CaixaGuissona ha celebrat avui la inauguració institucional de la seva nova oficina a Manresa, la cinquena a Catalunya. L’acte ha reunit representants de la direcció de l’entitat il'alcalde de Manrea, Marc Aloy i Guàrdia, que ha donat la benvinguda a CaixaGuissona i ha destacat el dinamisme econòmic i social de la ciutat. La inauguració de l'oficina, ubicada al número 10 del carrer Carrasco i Formiguera, ha estat presidida pel president de l’entitat, Daniel Marsol, acompanyat del director general, Martí Bravo.
La nova oficina compta amb 160 m2 i un equip inicial de tres treballadors que atendran els més de 5.500 clients que CaixaGuissona ja té a Catalunya Central. Amb aquesta obertura, la primera que CaixaGuissona realitza en 14 anys, l’entitat pretén "reforçar l'aposta per la proximitat i l’atenció personalitzada, tot complementant un model de banca altament digitalitzat".
Durant l’acte, Martí Bravo, director general de CaixaGuissona, ha assenyalat que "la inauguració d’avui no només simbolitza l’obertura d’una nova oficina, sinó també un pas endavant en la nostra voluntat d’estar més a prop dels clients i del territori". Segons Bravo, "tot i ser una entitat eminentment digital, entenem que les oficines físiques són un reforç essencial per oferir un tracte proper i personalitzat". Pr al director general, "Manresa és un punt clau dins la Catalunya Central i aquesta obertura ens permetrà atendre millor el dinamisme d’aquesta àrea, alhora que consolidem el nostre model de banca senzilla, eficient i propera.”
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia ha asseverat que "és una gran satisfacció que CaixaGuissona hagi escollit Manresa per a la seva primera obertura d’oficines en catorze anys. Aquesta decisió demostra la bona sintonia entre l’entitat i la Catalunya Central. Estem convençuts que la presència de CaixaGuissona a Manresa contribuirà a enfortir el teixit econòmic i social de la ciutat i de la comarca.”
CaixaGuissona va registrar el 2024 un benefici net de 15,7 milions d'euros, un 31,9% més que l'exercici anterior, encadenant tres anys consecutius de màxims històrics. Els actius administrats van aconseguir els 1.948,9 milions d'euros, gairebé el doble que fa cinc anys, mentre que el marge d'interessos va créixer un 19,8%, fins als 28 milions d'euros.
Quant a la base de clients, CaixaGuissona va incorporar 12.444 nous clients en 2024, un creixement orgànic basat en la recomanació, sense campanyes comercials ni inversió publicitària. La distribució territorial de la clientela segueix centrada en Catalunya: Lleida (49,83%), Barcelona (30,12%), Tarragona (15,02%), Girona (1,98%) i altres territoris (3,05%).
CaixaGuissona, oficialment Caixa Rural de Guissona, és una societat cooperativa de crèdit que forma part del grup empresarial bonÀrea Agrupa. Amb seu social a Guissona i fundada l'any 1963, compta amb 70 treballadors, més de 95.000 clients i 5 oficines, situades a Barcelona, Guissona, Lleida, Reus i Manresa.
