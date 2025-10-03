El trader manresà David Trullàs guanya dos campionats mundials de borsa
David Trullàs venç en dues proves trimestrals de la World Cup Trading Championship amb un benefici gairebé de rècord
Guanyar a la borsa, assegura, "és molt senzill, i tothom pot fer-ho. Cal fer una bona gestió tant del capital com de les emocions"
David Trullàs (Manresa, 1974) ha sumat enguany dos campionats mundials d'operacions en borsa. Trullàs ha guanyat el mundial de futurs intradia del segon trimestre i el del tercer trimestre a la World Cup Trading Championships,. A més, suma ja dos subcampionats: el de futurs intradia del primer trimestre i el de futurs intradia del conjunt de l'any. Aquests resultats, que audita la National Futures Association d'Estats Units, els ha obtingut a la també coneguda com Copa Robbins, un torneig iniciat el 1983 que s'ha convertit en el campionat de trading més prestigiós i exigent del planeta. Milers de traders hi han participat des dels seus inicis, que posen a prova les seves habilitats en els mercats financers amb diners de veritat.
En la competició creada pels nord-americans Gary Sherman i Joel Robbins fa quatre dècades hi ha dues modalitats: futurs i Forex. La primera consisteix en la compra o venda de matèries o productes en una data futura, amb un preu pactat; el Forex és un mercat de compravenda de divises. En cadascuna d'aquestes categories hi ha competicions anuals i per trimestres, amb la particularitat en aquest cas, que les posicions s'han d'obrir i tancar el mateix dia (l'anomenat "Day trading").Trullàs opera en el mercat de futurs de l'índex tecnològic nord-americà Nasdaq.
En el campionat del tercer trimestre, Trullàs ha sumat un benefici del 800,6% (el segon classificat n'ha obtingut un del 109%), el que suposa el setè millor registre de la història de la competició. En el de l'altre premi, ja auditat, el benefici ha estat del 712% (el segon lloc l'ha obtingut un participant amb un del 56%). En conjunt, amb els dos campionats i dos subcampionats d'enguany, el manresà acumula un benefici del 1918,10%. Tenint en compte la inversió inicial (de 2.500 dòlars per a les proves trimestrals i de 10.000 per a l'anual), Trullàs acumula un benefici de més de 62.000 dòlars.
D'afició a professió
Format en fisioteràpia i osteopatia, Trullàs va treballar a la Clínica Sant Josep fins al 2014. La seva afició per la inversió borsària, que havia conreat des dels 16 anys, es va convertir llavors en una professió. "Des d'adolescent ja invertia en els fons de Caixa Manresa, sense saber llavors massa què era tot plegat". Poder fer diners d'una manera fàcil ("si l'encertes", insisteix) era un reclam poderós, que amb l'evolució de les seves habilitats es va convertir en una vocació.
"No entenc d'economia ni sóc matemàtic. Al que em dedico és a detectar patrons i a aplicar les meves metodologies", diu Trullàs, que té tres mètodes registrats als Estats Units, dos dels quals basats en la seqüència numèrica Fibonacci, en què cada terme és la suma dels dos anteriors, i que té nombroses aplicacions, no només en borsa, sinó també en ciències de la computació i en teoria de jocs.
"Tot consisteix en estar al cas de preus i indicadors", diu Trullàs, convençut que "és molt senzill, i tothom pot fer-ho". Això sí, "cal fortalesa mental. No acceptar les derrotes et fa buidar els comptes. També s'ha d'evitar la cobdícia". Per al manresà, "tot és psicologia. Has de buscar i conèixer el teu límit i si el superes tot se te'n va de les mans. Cal fer una bona gestió tant del capital com de les emocions", ho resumeix.
David Trullàs, que no vol revelar quants diners ha guanyat en la borsa des que hi juga, ha treballat en diverses agències borsàries d'Espanya i el Regne Unit. És autor del llibre "Bienvenidos al mundo real de la bolsa" i té oberts canals a Youtube ia Instagram (@liveintrading) on repassa l'actualitat borsària. El proper dia 8 inaugura amb una masterclass un curs d'un any de durada per aprendre a llegir el mercat i executar les seves metodologies. Desenvolupar la seva pròpia acadèmica de trading online és un objectiu a curt termini. "Els premis demostren que la meva metodologia és vàlida. I guanyar per tanta diferència el segon marca territori. És guanyar a la manera de Marc Márquez", diu aquest seguidor del Baxi Manresa assidu als partits al Nou Congost, que confessa que el seu horari de treball és mínim: de 2/4 de 4 de la tarda (quan obre el Nasdaq) a les 4. "Compro i venc de pressa i a les 4 ja he acabat. Però l'estrés en aquesta mitja hora és molt gran. Quedo fregit!".
Casat i sense fills, Trullàs resideix a Andorra des del 2016. Ara ja es prepara per guanyar en el campionat del quart trimestre de l'any. Els premis sumats fins ara li aporten, diu "prestigi i ressò. M'obre noves vies". Amb tot, assegura que la seva principal motivació és "passar-m'ho bé". Perquè aquesta és la resposta que dona als que qüestionen per què algú que té metodologia pròpia per guanyar a la borsa es dedica a explicar-la: "faig cursos per tres motius: per fer diners, perquè em diverteix i perquè em ve de gust. Simplement".
Subscriu-te per seguir llegint
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris