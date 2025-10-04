Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
L'establiment, que torna a la vida la botiga de plats preparats Cuina Casolana, obrirà el proper dia 11 al número 12 del carrer Era Esquerra, just davant de l'antiga Industrial Ignacio Puig
Els lectors de ja certa edat de Manresa és probable que haguessin vestit xandalls Picnic en la seva adolescència. Ara, tres dècades després del tancament de la fàbrica tèxtil manresana, fundada els anys seixanta per Ignasi Puig, dos dels seus nets, Pep i Jordi, juntament amb Anna Riñé, han decidit homenatjar la memòria familiar batejant amb el nom de la històrica marca de roba esportiva una rostisseria que s'inaugurarà el proper dia 10 al número 12 del carrer Era Esquerra... just davant d'on hi havia la fàbrica familiar.
Picnic Industrial, nascuda com a Industrial Ignacio Puig, va obrir portes els anys seixanta i va tancar el 1992. Coneguda popularment com Cal Samarretes, als seus començaments fabricava productes d'higiene femenina, però es recordada sobretot per la seva roba esportiva, de la qual va proveir l'equip olímpic espanyol entre 1964 i 1972. A partir d'ara, la marca Picnic passarà a estar associada a pollastres a l'ast i cuina de sempre. La tria del nom no va ser ràpida, però sí molt idònia. Si bé Puig no ha trobat en els records de la família el motiu pel qual l'avi va triar Picnic per batejar la seva roba esportiva, el nom va semblar adequadíssim per a un local de menjar preparat.
De Cuina Casolana a cuina casolana
El nou negoci torna a l'activitat la rostisseria Cuina Casolana, que fins aquest estiu i durant més de dues dècades ha comandat Trini Entrena. Quan els germans Puig, veïns del barri, van saber del traspàs del negoci per jubilació van decidir quedar-se'l per donar-li una nova vida. Després d'una reforma i d'un nou enfocament de gestió i gastronòmic, la rostisseria obrirà portes l'endemà de la seva inauguració per facilitar a les llars l'accés a plats de tota la vida, amb servei a domicili inclòs. Amb els pollastres a l'ast, croquetes i canelons com a especialitats.
"A casa sempre ens ha agrada molt cuinar. Al meu pare, el més bo a la cuina, i la meva mare, i també a mi i als meus germans. Els diumenges competien per veure qui feia el dinar", explica Pep Puig, de 29 anys, format en ADE i treballador d'una gran multinacional. Obrir un negoci com la rostisseria del carrer Era Esquerra satisfeia algunes de les condicions dels germans Puig i de Riñé per aventurar-se amb una empresa pròpia: "És del sector de la cuina tradicional, que sempre ens ha agradat, ens permet obrir el nostre negoci, ens porta bons records de petits i és també una forma de militància manresana", diu Pep Puig.
Passió pels fogons
"Els pares ens han transmès la passió per la cuina de cassola, i cadascun dels germans té la seva especialitat: el Jordi, la cuina asiàtica; jo, els canelons, les croquetes i la cua de bou; i la meva germana, els arrossos", explica Puig. Amb Trini Entrena es van entendre aviat, perquè la cuinera buscava per al seu relleu algú que li donés confiança que el negoci estaria en bones mans. Els Puig volen mantenir el segell de la cuina catalana, i el pollastre a l'ast "casa amb aquesta tradició", diu el copropietari de l'establiment.
El dia a dia de la rostisseria quedarà en mans de Jordi Puig, del cuiner Joan Azorín (amb dues dècades d'experiència al sector) i de Yaindé Djibou. Pep Puig i Anna Riñé s'ocuparan de la gestió de Picnic, i els caps de setmana, "quan hi ha més del 60% de la feina setmanal", també seran rere el mostrador. "La nostra idea és poder controlar el negoci sense haver-hi de ser cada dia. Si funciona, vol dir que podrà ser escalable, i això ens permetria obrir més rostisseries. Però això pot passar d'aquí a un any o d'aquí a deu", diu Pep Puig.
Picnic oferirà un menú diari de quatre primers plats i cinc segons a 9,5 euros els dies de cada dia. Entre setmana i els festius, hi haurà una carta que inclourà, a més de les especialitats, galtes de porc, fricandó de vedella, crema de carabassa amb moniato i castanyes (ara, en temps de tardor), llenties estofades o cargols a la catalana. L'establiment estarà obert de dimarts a divendres, de 10 del matí a 2/4 de 4 de la tarda, i els caps de setmana i festius, fins a les 4 de la tarda. El dimarts romandrà tancat.
A través de la web del negoci, rostisseriapicnic.com, es podran fer encàrrecs per recollir a l'establiment o bé perquè te'l duguin a casa a través d'Uber Eats.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit