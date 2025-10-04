MGS Assegurances obre una nova oficina a Manresa per oferir una atenció més personalitzada
L’asseguradora, amb gairebé 120 anys d'història, amb l’obertura d’una nova oficina a Manresa, consolidant així la seva presència a la Catalunya Central i posant en valor la figura del mediador com a element clau
MGS Assegurances ha fet un pas endavant a la Catalunya central amb la inauguració d’una nova oficina a Manresa, al número 39 de l’avinguda de les Bases. L’obertura d’aquesta oficina suposa una aposta estratègica per apropar-se encara més als clients de la capital de la comarca del Bages i de tota la seva àrea d’influència, que inclou també Igualada i Berga.
Segons explica Sandra Jandula, responsable de la nova oficina, el valor diferencial d’MGS rau en la figura de l'agent d'assegurances, una persona de referència que acompanya el client en tot moment, des de la contractació de la pòlissa fins a la gestió de sinistres.
És la persona responsable d’assessorar cada client segons la seva situació particular i les seves necessitats específiques de cadascuna de les assegurances. "El món de les assegurances és molt complex, i disposar d’un agent d'assegurances és clau per sentir-se acompanyat i segur", assenyala Sandra.
Proximitat i confiança
En un mercat dominat per asseguradores digitals i grans campanyes de preus molt competitius, MGS aposta per un model diferent: oferir atenció personalitzada i assessorament professional. "Quan tens un problema, no truques a un centre de trucades anònim; tens una persona que et coneix i t’acompanya", explica.
Aquest enfocament permet resoldre les incidències amb més rapidesa i oferir cobertura addicional en situacions excepcionals, com va passar amb el temporal Dana a València, on MGS va avançar indemnitzacions als seus clients abans que el Consorci actués.
Els productes més contractats continuen sent les assegurances d’automòbil i llar, però MGS vol reforçar especialment les pòlisses per a petites empreses i comerços, donant resposta a les necessitats concretes de cada negoci i evitant assegurances que poden sortir molt més cares en cas de possibles imprevistos.
A més a més, tal com detalla Sandra, la filosofia d’MGS és oferir un servei personalitzat a cada client. I posa l’exemple d’un comerç: "molts inquilins no saben que a banda del contingut, també és recomanable assegurar el continent, les parets, perquè si tenen per exemple una fuga d’aigua i el propietari del local no ho té assegurat com toca, el llogater es queda penjat".
Fidelitat dels clients
MGS Assegurances, nascuda a Barcelona fa 118 anys, es diferencia pel seu alt índex de fidelització, un percentatge molt elevat dels clients continuen any rere any. Un indicador que, segons Sandra, té a veure amb la combinació de preus competitius i un servei proper i honest amb el client.
No es tracta de ser l’opció més barata, sinó la més adequada. L’assegurança ha d’estar ben feta perquè el dia que passa alguna cosa, realment cobreixi
MGS Assegurances s’ha consolidat com una asseguradora de confiança amb un model que aposta per la proximitat i les solucions personalitzades. La nova seu de Manresa ofereix als clients de la Catalunya central un tracte exclusiu: un agent de referència que coneix cada cas i busca sempre la millor solució.
Un servei pensat per a què famílies, empreses i comerços se sentin protegits amb la tranquil·litat de tenir algú al seu costat en tot moment. Si vols viure aquesta experiència asseguradora diferent, acosta’t a la nova oficina d’MGS.
Marcar la diferència
En un moment en què moltes asseguradores aposten per la digitalització i l’atenció despersonalitzada, MGS reivindica el paper de l’agent com a peça clau de confiança. Aquest professional no només ajuda a triar la pòlissa més adequada, sinó que es converteix en el contacte directe davant de qualsevol imprevist. Això permet als clients sentir que tenen algú al seu costat en els moments més difícils, amb respostes ràpides i un assessorament honest que va més enllà del que pot oferir un servei telefònic estàndard.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit