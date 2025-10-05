La Catalunya central queda malparada en la classificació dels municipis on més creix la renda
Els ciutadans dels municipis més rics han millorat els seus ingressos gairebé el doble que els de les localitats més humils
EFE
Els ciutadans dels municipis més rics han millorat els seus ingressos gairebé el doble que els de les localitats més humils.El barceloní Sant Just Desvern encapçala aquest rànquing amb una millora de més del 50 %, segons dades de l’Agència Tributària basades en els últims deu exercicis. Cap municipi de la Catalunya central està als llocs destacats de la classificació
Les xifres publicades per l’Agència, que aquesta setmana ha fet públiques les dades de 2023, revelen que els nou municipis amb la renda mitjana més alta —un dels deu primers, Aigües (Alacant), no es pot comparar perquè el 2013 tenia menys de 1.000 habitants— han vist augmentar la seva renda un 39,2 % de mitjana des del 2013, quan es començava a sortir de la crisi financera.
En canvi, els deu municipis amb la renda mitjana més baixa només han millorat un 21,4 % en el mateix període, gairebé 18 punts menys que els més rics.
Municipis rics, cada cop més rics
L’Agència Tributària ha publicat aquesta setmana l’estadística de l’IRPF de 2023 per municipis de més de 1.000 habitants —excepte els del País Basc i Navarra, que tenen règim fiscal propi—, on figura la renda mitjana declarada a cada localitat.
Al capdavant del rànquing hi ha:
- Pozuelo de Alarcón (Madrid): 88.011 €
- Boadilla del Monte (Madrid): 70.869 €
- Sant Just Desvern (Barcelona): 67.265 €
- Sant Cugat del Vallès (Barcelona): 66.073 €
- Matadepera (Barcelona): 65.536 €
- Alella (Barcelona): 62.304 €
- Torrelodones (Madrid): 61.359 €
- Aigües (Alacant): 60.883 €
- Alcobendas (Madrid): 60.576 €
- Majadahonda (Madrid): 60.171 €
Des de 2013, la renda ha crescut:
- Sant Just Desvern, +50,1 %
- Boadilla del Monte, +45,3 %
- Pozuelo de Alarcón, +44,9 %
- Sant Cugat del Vallès, +43 %
- Alella, +41,7 %
- Torrelodones, +36,5 %
- Alcobendas, +32,4 %
- Matadepera, +31 %
- Majadahonda, +27,2 %
En canvi, als municipis amb menys renda, les xifres són molt més baixes. Els deu municipis més pobres de 2023 són:
Benamargosa (13.831 €), Guardahortuna (14.339 €), Colomera (14.507 €), Montejícar (14.528 €), Higuera de Vargas (14.679 €), Montizón (14.483 €), Noalejo (14.864 €), Zahínos (14.880 €), Algarinejo (14.940 €) i Cambil (14.973 €).
D’entre ells, només Zahínos ha millorat la seva renda en una proporció comparable als més rics (+42,8 %). A la resta, les pujades han estat molt menors:
Cambil (+26,6 %), Algarinejo (+26,4 %), Montizón (+26,1 %), Higuera de Vargas (+25 %), Montejícar (+23,4 %), Noalejo (+21,4 %), Benamargosa (+15,6 %), Colomera (+11,9 %) i Guardahortuna (+2,5 %).
Canvis arran de la pandèmia
Si la comparació es fa amb les dades anteriors a la covid, la situació canvia: el creixement mitjà de la renda ha estat similar o fins i tot lleugerament superior als municipis menys afavorits (+8,8 %) que als més rics (+8,1 %).
Dos dels municipis més ben situats han perdut renda des de la pandèmia: Alcobendas (–5,4 %) i Matadepera (–0,2 %). La resta, però, han continuat creixent:
Alella (+17,2 %), Sant Cugat del Vallès (+16,5 %), Boadilla del Monte (+12,5 %), Sant Just Desvern (+10,9 %), Torrelodones (+9,5 %), Majadahonda (+8,1 %) i Pozuelo de Alarcón (+7 %).
Les dades són similars a les dels municipis amb menys renda, entre els quals un, Benamargosa, també ha patit una caiguda (–1,8 %).
En els altres nou municipis de renda baixa, els increments respecte a 2019 han estat:
Algarinejo (+15,1 %), Zahínos (+14,8 %), Higuera de Vargas (+13,3 %), Cambil (+13,1 %), Montizón (+12,1 %), Montejícar (+9,8 %), Noalejo (+7,2 %), Colomera (+4,8 %) i Guardahortuna (+1,3 %).
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
- Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
- Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»