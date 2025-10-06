Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Abadal Arboset, millor vi negre i millor vi 2026 de la Guia de Vins de Catalunya

La publicació celebra enguany la seva divuitena edició

Etiqueta de l'Abadal Arboset

Etiqueta de l'Abadal Arboset / Abadal

L’Abadal Arboset 2019, del celler bagenc Abadal, ha estat reconegut per la Guia de Vins de Catalunya 2026 com a Millor Vi Negre i Millor Vi de l’Edició, amb una puntuació de 9.93, juntament amb dos vins del Priorat i un vi blanc sense DO. La Guia, que celebra aquest any la seva divuitena edició, s'ha presentat aquest dilluns en la clàssica Festa dels Millors Vins de la Guia a la sala Razzmatazz de Barcelona.

L’Abadal Arboset ha estat un dels vins inclosos en l’apartat de “Troballes”, i d’ell els autors en destaquen que és “elegant, fi, fácil de beure però difícil de tastar, complex, i sobretot únic. És sorprenent la manera en què aquesta vinya incorpora el bosc que l’envolta i el posa per davant com un regal per al tastador”.

Segons el celler, aquest vi s’elabora a partir de les 10 varietats històriques, blanques i negres, que es poden trobar en la vinya del celler bagenc, amb els raïms Mandó, Sumoll i Picapoll com a principals exponents.

De l’àmplia varietat de vins de la DO Pla de Bages, la Guia també ha reconegut l’Abadal Mandó 2022, amb 9.72 punts, com el millor vi elaborat amb aquesta varietat, la mandó, juntament amb el Mandó de Solergibert 2021, del celler Solergibert.

