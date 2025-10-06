Cerveses La Pirata, Persianes Collbaix i Ausa, guanyadors de la segona edició dels premi Etalentum Manresa
Regió7
Cerveses la Pirata, Persianes Collbaix i Ausa han estat les tres bagences guanyadores en la segona edició dels Premis Etalentum Manresa, que destaquen les polítiques de Recursos Humans (RRHH) de les empreses. L'acte de lliurament de premis s'ha celebrat aquest dilluns a Món Sant Benet, i ha comptat amb nombrosos representants d'entitats empresarials de la comarca, així com amb representants institucionals com l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; i la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Èlia Tortolero.
A més dels tres guardons, també s'ha lliurat el Premi d'Honor a la Trajectòria Personal, que ha recaigut en Toni Espinal, Director General de la Fundació Ampans, en reconeixement al seu compromís amb el capital humà.
Etalentum, consultora especialitzada en selecció de personal amb una oficina al Bages i més de 40 a tota Espanya, impulsa aquests guardons amb l'objectiu de reconèixer i valorar la feina que porten a terme les empreses al territori.
Un total de 29 empreses eren finalistes candidates a aquests premis. La seva candidatura va ser proposada per un comitè d'experts que va valorar la seva aposta per les persones i les seves estratègies que situen el capital humà al centre.
El comitè d'experts, format per representants de l'Ajuntament de Manresa, la Generalitat de Catalunya, Etalentum, la Cambra de Comerç de Manresa, la Universitat de Manresa, PIMEC, Rotary Club i Banc Sabadell, va destacar el "gran nivell" de totes les candidates. Els guanyadors no han estat escollits exclusivament pel comitè d'experts, sinó mitjançant una enquesta elaborada entre persones que viuen i treballen al Bages.
Les empreses escollides per les seves bones pràctiques en RRHH s'agrupen en tres categories en funció de la seva mida. Les candidates, sense comptar els gunayadors, eren AFK Virtual Events, Asoindel, Autocars HT, Boixadós Envasos Metàl·lics, Control Integral (ACG Projectes Informàtics), Deima Ingenieros, Impremta Orriols, TPR Engineering, UPB Genetic World (fins a 25 treballadors); CAR - Cloud Active Reception (Inforserveis), Correduria de Seguros Santasusana, Estructuras Arqué, Inauxa Comercial, Inoxforma, Sensus - Consultoría Jurídica i Empresarial, Tekniatest (de 26 a 100 treballadors), Aneto Natural, Avinent Implant System, Forminsa, Funderia Condals, Grup Aquacenter, Masats, Texia Group, Tous, UVE Solutions i Vanderlande (més de 100 treballadors).
Marta Marín, gerent d'Etalentum al Bages, ha explicat durant l'acte que en la seva opinió totes les empreses candidates han estat guanyadores: "La votació final n'ha reconegut nomes tres, però per nosaltres totes porten a terme practiques de recursos humans exemplars”. Marín ha expressat la seva satisfacció “per haver comptat amb la presència de totes les empreses candidates, les organitzacions empresarials i els representants del nostre govern en el lliurament de guardons. L´acte s'ha convertit en un gran homenatge a les empreses que fan bé les coses, que cuiden les persones, i ha servit per constatar que a la nostra comarca en tenim moltes".
