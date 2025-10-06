Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei

La normativa espanyola permet emprar fons del causant per abonar el tribut, però no elimina l’impost ni n’eximeix la liquidació

Marcos Rodríguez

Manresa

L’Impost de Successions i Donacions continua sent un dels tributs més controvertits a Espanya. El seu impacte varia segons la comunitat autònoma i, en alguns casos, pot obligar els hereus a renunciar a l’herència per manca de liquiditat.

En aquest context, ha guanyat força la idea d’incloure als testaments una clàusula que permeti utilitzar els diners dipositats als comptes del difunt per pagar el mateix impost. La mesura, més tècnica que miraculosa, té base legal, però no suposa cap exempció fiscal.

Què permet la llei

Segons la Llei 29/1987 de l’Impost sobre Successions i Donacions i el seu reglament, els hereus poden utilitzar fons del causant per liquidar el tribut abans que es reparteixi l’herència. L’objectiu és evitar que el bloqueig bancari —habitual després de la defunció— impedeixi complir amb Hisenda dins del termini legal.

La clau és que les entitats financeres poden autoritzar el pagament de l’impost amb càrrec als comptes del difunt, sempre que l’ús dels diners es destini exclusivament a aquest fi i s’acrediti la condició d’hereu.

En paraules de María Cristina Clemente Buendía, llicenciada en Dret i diplomada en Ciències Econòmiques i Empresarials, de la notaria Buendía, “no es tracta de cap novetat ni d’una clàusula màgica: la llei ja permet que s’emprin fons de l’herència per pagar l’impost, sense necessitat d’incloure fórmules especials al testament”.

Què no fa aquesta clàusula

El mecanisme no allibera del pagament ni redueix l’import de l’impost. El que ofereix és una via de liquiditat immediata que evita que l’hereu hagi d’avançar diners propis.

Com expliquen fonts jurídiques, incloure una clàusula expressa al testament pot facilitar el tràmit i reduir gestions amb el banc, però no altera la càrrega tributària ni genera cap dret fiscal nou.

Els assessors fiscals recorden que l’impost s’ha de declarar igualment davant de l’Administració competent —autonòmica o estatal— i que els diners utilitzats continuaran computant dins del cabal hereditari.

Diferències entre comunitats autònomes

Els experts recomanen planificar l’herència amb temps i estudiar els avantatges fiscals de cada comunitat, així com la possibilitat de recórrer a donacions en vida, assegurances de vida o pactes successoris, opcions més efectives per reduir la càrrega tributària.

L’ús dels diners del difunt per pagar l’Impost de Successions és legal i viable, però no elimina el tribut. Es tracta d’un mecanisme previst per la normativa per facilitar la gestió del pagament, no per evitar-lo.

En definitiva, cap testament pot alliberar els hereus de tributar, encara que una redacció clara i una correcta planificació patrimonial poden marcar la diferència entre una herència aprofitada i una renúncia obligada.

