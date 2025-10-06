Tous celebra el 40è aniversari del seu icònic ós
La joiera manresana celebrarà les quatre dècades de la seva peça més icònica durant quatre mesos arreu del món
L'empresa manresana Tous celebra el 40è aniversari del seu icònic ós, llançat al mercat l’any 1985 i convertit avui en una icona del disseny i una part de l’imaginari col·lectiu en mercats d’arreu del món.
Amb motiu de l’aniversari, i sota el lema Happy Bear Day, TOUS ha llançat un logotip commemoratiu com a tribut a l’essència original de l’emblema de la firma, segons ha explicat la mateixa companyia. Una icona que, recorda Tous, "ha transcendit generacions i que ha acompanyat clients i clientes al llarg de quatre dècades". "La seva personalitat, el seu simbolisme i la seva capacitat de renovació constant", diu la joiera de Manresa, "són motiu de celebració". Amb aquest objectiu, la firma fusiona "40 anys de joventut amb un tribut a la silueta del primer ós de Tous".
Aquest llançament dona el tret de sortida a quatre mesos de celebracions arreu del món que s’estendran fins a finals d’any.
Des del seu naixement, l’ós ha estat reinterpretat en innombrables versions, materials i mides per adaptar-se a les tendències de cada moment i s'han fet col·laboracions amb diferents creadors i artistes d’arreu del món. L’any 2017, un dels primers prototips de l’Ós es va incorporar a la col·lecció del Museu del Disseny de Barcelona en un homenatge al seu llegat com a expressió artística i la seva gran popularitat al llarg dels anys.
Per celebrar l'aniversari, Tous llançarà fins a quaranta óssos, realitzats amb diferents tècniques joieres, així com diversos materials i acabats, entre els quals s’inclouen edicions especials i limitades. Aquestes peces estaran disponibles a partir d’aquest mateix mes.
L'ós va néixer el mateix any que l’empresa va obrir la seva primera botiga fora de Manresa. El 1989 va tenir lloc la primera obertura a Barcelona.
Avui, Tous és present a quaranta mercats amb més de 600 botigues i a tot el món a través del seu canal en línia. En aquestsanys, l’ós ha viatjat pels cinc continents, amb versions que han homenatjat diverses cultures.
L’origen de l’Ós
Era 1985 i Rosa Oriol preparava una col·lecció de charms quan, a l’aparador d’una botiga de joguines a Milà, va veure un os de peluix i va decidir convertir-lo en joia, segons recorda la mateixa empresa. En tornar al taller, va treballar amb un joier fins que va poder reproduir la seva idea: un disseny senzill, fàcilment replicable en planxes d’or i que representés l’afecte d’una manera universal i poc habitual en joieria.
Es va llançar al mercat com a part d’una col·lecció que incloïa també un elefant i, més tard, un nen, una nena, un cor, una casa, un cotxe i un mussol, però va ser l’Ós el que vatenir èxit entre els clients.
Per a la companyia manresana, "la decisió de Rosa Oriol de portar un clàssic osset de peluix al món de la joieria va néixer d’una visió creativa, agosarada i amb sentit de l’humor, que encara avui sustenten la filosofia de Tous".
El 2021 es va sumar un nou ós a la família, el Bold Bear, una versió en tres dimensions de l’Ós clàssic, una evolució que permet un joc creatiu amb materials i mides i que també tindrà protagonisme en aquest aniversari.
