La Unió celebrarà dijous els cinquanta anys en una jornada a Món Sant Benet
L’esdeveniment, conduït per Cristina Puig, començarà a les 9 del matí i reivindicarà el sector sociosanitari com a estratègic del país
Pol Vilà / Regió7
La Unió, l’associació empresarial d’entitats que presten serveis sanitaris i socials, celebrarà aquest dijous al complex Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, els cinquanta anys en una jornada per reivindicar el sector sociosanitari com a estratègic del país. L’acte començarà a les 9 del matí clourà a les 3 de la tarda.
La conducció de la jornada anorà a càrrec de Cristina Puig, membre del Comissionat inspirador dels 50 anys i responsable de continguts estratègics del Departament de Comunicació de l’Hospital Sant Pau.
En la primera mitja hora de l’esdeveniment tindrà lloc la recepció d’assistents i el cafè de benvinguda. A 2/4 de 10 es farà la inauguració amb el president de La Unió, Joan Maria Adserà, el presidentde Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre, i la consellera de Salut, Olga Pané.
Seguidament, a les 10, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, farà la conferència d’obertura: Coneixement i innovació al servei del progrés econòmic i social del país. En acabar, serà el torn de tres interlocutors més, que parlaran del sector com a estratègic del país. Aquests són la professora i directora del Departament d’Economia de l’IESE Business School, Núria Mas, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, i el director del Biocat, Robert Fabregat.
Després de la pausa del cafè, a 3/4 d’11, el director general d’Ampans, Toni Espinal, el director general d’Althaia, Manel Jovells, i el director general d’Avinent, Albert Giralt, parlaran de la contribució dels de l’àmbit social i sanitari en el progrés econòmic i la cohesió social en el territori dels dos sectors.
Tot seguit, el director de l’Institute for Healthcare Management d’Esade, Manel Peiró, la presidenta de l’Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, tractaran l’equilibri territorial que brinda el sector sociosanitari.
Finalment, clouran l’acte el president del Fòrum d’Associats Col·laboradors de La Unió, Artur Arqués, el president de La Unió, Joan Maria Adserà, i un representant del Departament d’Empresa i Treball.
En les dues últimes hores es farà un dinar-networking a peu dret i una visita al monestir medieval i a la residència d’estiu del pintor Ramon Casa
