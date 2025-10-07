BANCA
La companyia d’assegurances Zurich, segon accionista més gran del Sabadell, anuncia que no acudirà a l’opa del BBVA
L'empresa diu que, «l’operació actual no ofereix una proposta atractiva»
Celia López
La companyia d’assegurances Zurich Insurance, segon accionista del Banc Sabadell, ha assenyalat aquest dimarts que no acudirà a l’opa llançada pel BBVA sobre l’entitat. «L’operació actual no ofereix una proposta atractiva per als accionistes de l’entitat més enllà de les perspectives individuals de la companyia», ha assenyalat a l’agència Bloomberg un portaveu de la companyia d’assegurances
Aquest moviment era l’esperat perquè la companyia d’assegurances manté un acord en assegurances que es podria trencar amb la compra del BBVA. Des que va començar l’OPA ha anat augmentant la seva participació de manera gradual al capital de Banc Sabadell, fins a arribar al 4,947%.
Aquest dimarts, Banc Sabadell havia sol·licitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que adoptés, «de manera preventiva», un «criteri públic» que «haurien de complir tots aquells accionistes de l’entitat que vulguin fer públiques les seves intencions sobre l’opa» del BBVA, amb l’objectiu d’«evitar potencials manipulacions de mercat».
Detall de les posicions
En l’escrit remès al supervisor, Sabadell ha demanat que exigeixi a tots aquests inversors que detallin quina és la seva participació total en accions de l’entitat, que assegurin de manera «ferma i irrevocable» que aniran pel 100% de la seva posició i que comuniquin qualsevol tipus d’interès addicional existent, incloent-hi la titularitat d’altres valors o instruments de deute o capital regulatori de l’entitat catalana.
La setmana passada, l’únic conseller dominical de Banc Sabadell, David Martínez Guzmán, es va desmarcar de la decisió del consell de rebutjar l’oferta millorada pel BBVA i va anunciar que tenia intenció d’acudir al canvi.
