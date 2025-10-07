El celler del Bages Solergibert guanya tres premis de la Guia de Vins de Catalunya
Solergibert rep els guardons en tres de les varietats autòctones més representatives de la DO Pla de Bages
El celler bagenc Solergibert va ser reconegut amb tres guardons durant la presentació de la Guia de vins de Catalunya 2026, celebrada dilluns a la sala Razzmatazz de Barcelona, en què es van reconèixer els millors vins de cada varietat.
Solergibert es va endur els tres premis en tres de les varietats autòctones més representatives de la DO Pla de Bages: millor vi de picapoll blanc, amb el Pd’a de Solergibert 2024, amb una puntuació de 9,83 punts; millor vi de sumoll, amb el Sumoll de Solergibert 2022, amb una puntuació de 9,85 punts; i millor vi de mandó, amb el Mandó de Solergibert 2021, amb una puntuació de 9,72, compartint premi amb el vi mandó d’Abadal 2022. Abadal també va ser reconegut amb el millor vi negre i millor vi de l'edició pel seu Arboset 2019.
Actualment, el celler Solergibert el gestionen la Teresa, el Josep i l'Aleix Solergibert, novena i desena generació de vitivinicultors amb una llarga experiència rebuda de l’Enric i Conxita, ànimes de l’actual celler. Tots els vins els elaboren seguint pràctiques ecològiques i amb el màxim respecte cap a les seves vinyes i elaboracions, segons destaquen fonts de la DO Pla de Bages. Tots aquests vins són d’unes produccions molt curtes i limitades, degut a les dificultats climàtiques dels últims anys, però d’una qualitat aquí reconegudes, destaca la DO.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes