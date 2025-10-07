Una manresana impulsa una marca d’accessoris per a nadons
L’emprenedora Coral Bastidas troba un nínxol de mercat en el disseny personalitzat de portaxumets i mossegadors en el projecte Petit Cotó
Un cul inquiet amb esperit emprenedor. Aquest és el tret que defineix la mestra i psicopedagoga Coral Bastidas (Manresa, 1994), qui fa poc més de dos anys i mig va idear el projecte Petit Cotó, destinat avui dia al disseny i creació de portaxumets, mossegadors, diferents accessoris personalitzats per a nadons i detalls per a convidats, casaments i aniversaris. Una iniciativa que fa un pas endavant amb l’estrena d’una pàgina web que va entrar divendres passat en funcionament i la il·lusió de créixer més a través de la distribució en botigues del territori. Fins ara, l’aparador de tots els productes i el punt de contacte amb els clients havia estat el seu perfil d’Instagram i el WhatsApp
El projecte de la manresana va sorgir davant l’experiència de ser mare quan va quedar embarassada. En un principi la marca Petit Cotó anava dirigida a la confecció roba de bebè que teixia a mà la seva mare. Fins i tot la seva germana va col·laborar amb ella. «Tot va canviar quan vaig quedar embarassada. Vaig tenir la necessitat de crear coses per als nadons, per al meu nadó», explica.
Tant és així que la idea d’innovar i buscar aquest nínxol de mercat va començar a la taula del menjador de casa seva, imprimint les etiquetes i fent portaxumets i mossegadors. «Vaig comprar una caixa de boles, vaig mirar uns quants tutorials i ja em vaig posar mans a la feina». El que va començar sent una iniciativa personal es va convertir en el seu projecte.
Però tirar endavant un proposta emprenedora no sempre és fàcil, i hi ha moments de baixada. Bastidas assenyala tres punts d’inflexió que han estat claus per idear el projecte i alhora mantenir-lo en el temps: la creació d’una pàgina per ajudar les persones a desenvolupar les xarxes socials, la inspiració del seu avi i una experiència als Estats Units, a Boston, durant dos anys fent un programa d’au-pair. A més, l’emprenedora ha de compaginar les poques hores que li queden disponibles per a l’elaboració dels accessoris amb la seva feina de mestra a l’escola.
Arran del creixement que ha experimentat el projecte i l’allau de comandes que ha rebut de clients, divendres passat va entrar en funcionament una pàgina web per gestionar de forma més efectiva les comandes: www.petitcoto.com. «Em permetrà organitzar millor la demanda creixent que tenia i minimitzar feina», afirma. I és que el seu mercat engloba tot Espanya, per això fa servir el castellà en els seus vídeos a la xarxa.
Una altra de les novetats per seguir fent més visible la seva marca serà a través de la distribució en botigues. Fins ara, els clients recollien les comandes en un punt habilitat de recollida a Manresa o era la mateixa Bastidas qui enviava els productes per a les persones més llunyanes. La nova idea que vol posar en funcionament és la de portar mostres dels seus productes a botigues del Bages. Un cop allà, els clients faran les comandes pertinents a l’establiment i, aquest, li comunicarà a ella per tal que pugui portar a la botiga els productes sol·licitats. A canvi, el comerç en qüestió rebrà una comissió pels accessoris venuts.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets