La contractació al Bages creix el 9% al mes de setembre, per sobre de la mitjana catalana
El nombre de contractes a Manresa a nouvinguts d'Amèrica central i del sud guanya terreny als procedents del Magrib
El Bages va tancar el mes de setembre amb un total de 5.113 contractes laborals formalitzats, el que suposa el 9,07% més que al setembre del 2024. Aquest increment és lleugerament superior a la mitjana catalana, que en mateix període va ser del 8,69%. L'augment del 9,07% suposa el tercer millor registre a la comarca en els darrers tretze anys.
Per sexes, el nombre de nous contractes a la comarca el mes passat va ser de 2.784 d'homes i 2.329 de dones. Des del 2012 que el nombre de contractes a dones signats en el novè mes de l'any no és superior als que se signen a homes.
Respecte del mes d'agost, l'increment de la contractació al Bages, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, ha estat del 68,08%, una creixement abonat per la represa de l'activitat després de les vacances d'estiu. Al conjunt català, la diferència entre l'agost i el setembre ha estat del 48,15%.
L'evolució a Manresa
En el cas de Manresa, l'increment de la contractació al setembre en relació al mateix mes de l'any passat ha estat inferior al conjunt comarcal: del 2,23%, amb un total de 2.616 contractes. En el cas de la capital del Bages, s'han contractat més dones (1.314) que homes (1.302). De fet, des del setembre del 2016 que la contractació de dones en el novè mes de l'any és superior al d'homes.
Per ocupació, el major volum d'activitat contractual ha estat de peons de les indústries manufactureres, amb 547, prop del 21% del total, un percentatge lleugerament inferior al del setembre anterior. Amb més de cent contractes, també figuren activitats com els professionals de suport als serveis jurídics i socials (133), els treballadors de la restauració (151), els dependents de botigues i magatzems (161), els que tenen cura de les persones (158), peons de transport i reposadors (188) i personal de neteja (194).
La contractació per origen
A Manresa, per nacionalitats, 761 contractes, el 29%, va ser d'estrangers, dels quals 410 van ser homes i 351, dones. El percentatge d'estrangers contractats al setembre de l'any anterior en relació al total va ser del 24,1%. Per grans regions de nacionalitat, els d'Amèrica central i del sud van sumar 296 contractes, prop del 39% dels contractes a estrangers. L'altre gran grup va ser el dels procedents del Magrib, amb un total de 187, el 24,5%.
El pes dels contractes fets a Manresa a persones originàries del Magrib sobre el total de contractes estrangers ha anat caient en la darrera dècada. Així, si aquest setembre suposaven el el 24%, el 2016 eren el 28%. El 2017, aquesta proporció s'elevava fins al 32%. En contrapartida, el pes dels contractes a persones procedents d'Amèrica central i del sud s'ha anat incrementant en aquesta dècada, en passar del 19% del 2016 al prop del 39% d'aquest 2025. De fet, el setembre del 2024 van suposar el 40% del total de contractes a estrangers signats a la capital del Bages.
A la resta de comarques del territori la contractació ha experimentat una evolució desigual al setembre respecte del mateix mes del 2024. Així mentre ha crescut interanualment a l'Alt Urgell (1,16%), a l'Anoia (19%), al Berguedà (11,04%) i a la Cerdanya (37%), ha caigut al Lluçanès (-18,52%), al Moianès (-25,45%) i al Solsonès (-12,73%).
