Els alcaldes de Manresa i Sant Fruitós s'avenen a estudiar una futura àrea metropolitana al territori
Aloy i Batanés demanen més finançament per als municipis en el marc del II Fòrum Empresarial de la Catalunya Central
Els alcaldes de Manresa, Marc Aloy, i de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, moderats pel director de Regió7, Josep Lluís Micó, han conversat avui, en el transcurs del II Fòrum Empresarial de la Catalunya Central organitzat per Regió7, 'actius' i Prensa Ibérica, sobre el futur del territori i de com unir esforços per potenciar el Bages enfront de la força centrípeta que Barcelona exerceix en el conjunt del país. La dificultat de mantenir i captar talent per al territori i la possibilitat de desenvolupar una àrea metropolitana de Manresa han estat algunes de les qüestions que han debatut els dos batlles.
"Manresa com a capital ha d'exercir lideratge, però s'ha de compartir amb generositat" amb el territori, ha començat Aloy, que ha fet un repàs dels grans projectes en desenvolupament a la ciutat, com els polígons industrials del Pont Nou i el Parc Tecnològic i la Fàbrica Nova. "Perquè un país creixi ha de tenir treball, habitatge, formació, i a la indústria li cal sòl industrial. A Manresa no n'hem generat en vint anys, i ningú no s'havia preguntat per què", ha dit efusivament Aloy, que també ha recordat que sobre les gegantines instal·lacions de Pirelli, de 200.000 metres quadrats, "s'està treballant" perquè "algun dia hauran de tornar a tenir activitat".
Aloy també ha recordat l'activitat acadèmica que generen les dues universitats de Manresa, amb ja 3.700 alumnes, i la sanitària de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que dona servei a 250.000 habitants, ha destacat l'alcalde, que, a més, ha afegit que a Manresa "hi ha una de les 25 escoles i més grans de tot el món. Va néixer al carrer Saclosa i ja té 200.000 alumnes i genera 8.000 llocs de treball. Es diu Kids and Us. Per què no ens diem més sovint el talent que tenim? Hem d'estar contents. I tenim institucions que fan una gran feina", ha reblat Aloy.
Per a Batanés, una capital "ha d'anar acompanyada del seu entorn". L'alcalde de Sant Fruitós ha destacat el fet que, tot i la manca de sòl industrial a Manresa, poblacions properes com la seva afavoreixen, amb els recursos, que el talent es quedi a la comarca. "Som conscients del paper al costat de la capital, no hi hem de competir, però hi hem de col·laborar", ha insistit Batanés, que ha recordat que el polígon de Sant Isidre ja es troba en la fase 4 de desenvolupament i que el POUM posa a l'abast "futurs desenvolupaments per al sector empresarial". "El que hem de fer les administracions és crear el clima perquè el talent es quedi aquí, que tingui arguments per quedar-se, com en té d'empresarials".
Cal una estratègia més clara per part d'altres administracions per afavorir aquesta estratègia?, els ha preguntat Micó. Marc Aloy ha estat contundent en les seves reclamacions a la Generalitat. "El Govern històricament no ha tingut en compte que Catalunya no és només Barcelona. Fins que no entengui que cal enxarxar el país, és difícil que ens en sortim". Aloy ha denunciat que la línia ferroviària encara provoqui que la connexió amb Barcelona sigui d'una hora i mitja, el mateix que al segle XIX. "Fàbrica Nova ho ha de pagar en part la Generalitat, però l'Estat ha d'arreglar el sistema ferroviari", ha apuntat Aloy, que ha revelat que en una conversa recent amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, li va demanar "què vol que sigui aquesta línia de tren en el futur. Quin és l'objectiu. No s'hi val a dir que no tenim diners". "A Illa el que li hem de dir és que els barcelonins han d'arribar aquí en 45 minuts", ha afegit Batanés, que ha arrencat aplaudiments entre els assistents.
L'alcalde de Manresa ha assegurat que "no veig factibles" els 50.000 habitatges promesos per la Generalitat. "A Manresa per població n'hi pertocarien 500 i només n'hem pogut oferir per a 250. A Barcelona n'hi toca la meitat i no té sol. Només farem els 200.000 (promesos en el debat de política general pel president Illa) si no ho fem on no hi ha sol, com a Manresa, però calen bonesinfraestructuress perquè la gent ens vingui".
Una àrea metropolitana
Sobre una possible àrea metropolitana de Manresa, Batanés ha assegurat que el seu Ajuntament "està obert a parlar-ne". "Seria important fer-ho, però Manresa i la Catalunya central s'equivoquen si van a competir amb Barcelona, de la qual hem de ser bons acompanyants", ha continuat l'alcalde de Sant Fruitós. "La marca Barcelona ens ajuda, però no vol dir que haguem de perdre la nostra identitat", ha apuntat Batanés, per a qui "les administracions s'han de sumar a la innovació, anar a les empreses, facilitar-ho a través de les associacions i dels serveis territorials. Sant Fruitós té més de 400 societats empresarials, que són un dels principals ciutadans de Sant Fruitós. Cal preparar el terreny pel que necessitaran d'aquí a un temps, avançar-nos", ha conclòs.
Aloy ha assegurat que "l'àrea metropolitana l'estem treballant en transport públic. No té sentit que Sant Joan i Sant Fruitós tingui bus urbà, peròtenim línies de bus urbà molt deficitàries". Aloy ha aprofitat per insistir en les mancances del finançament municipal. "És lamentable, nefast", ha denunciat. "Dediquem molts esforços a temes que no tenim competències. L'ingrés més gran dels municipis és l'IBI: si tens un cadastre molt alt tindràs molts diners. Aix, però això és irregular. Qui més sol té per construir és qui te més ingressos. A l'administració hi ha d'haver molts canvis", ha afirmat. "No pot ser que sigui el municipi que construeixi llars d'infants. No pot ser que Manresa faci 18 anys que exigeixi una escola". Mancances que al capdavall ha atribuït a l'infrafinançament" de Catalunya.
"És igual que les empreses no estiguin a Manresa", diu Aloy, "però espero que es quedin a la comarca", ha destacat l'alcalde, que ha manifestat que "Sant Fruitós no hauria doblat la seva població si no tingués una ciutat com Manresa al costat. Si Sant Fruitós estigués als Monegros no hauria crescut com ho ha fet, amb perdó", ha expressat adreçant-se a l'alcalde Batanés, que ha respòs que l'exemple de Guissona, protagonista al fòrum amb la presència del seu conseller delegat, Ramon Alsina, no demostra aquest argument.
Per acabar el diàleg, Batanés ha dit que "cal treballar en silenci a les administracions", i ha posat com a exemple els projectes d'instal·lació d'una planta solar i d'una planta de gas" al seu municipi, que "no han generat aldarulls ni manifestacions, perquè hem fet pedagogia prèvia".
