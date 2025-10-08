II Fòrum Empresarial de la Catalunya central 2025 | Joan Carles Batanés Alcalde de Sant Fruitós de Bages
"Hem de tractar les empreses com si fossin un ciutadà més del poble"
L'alcalde de Sant Fruitós de Bages detalla el nou centre empresarial integrat (CEI)
Ara per ara, quin és el principal repte de gestió a Sant Fruitós de Bages en matèria econòmica?
Un dels reptes que tenim ara i que ja hem arrancat és el centre empresarial integrat (CEI) en una nau del polígon industrial Riu d’Or. Volem que aquesta oficina actuï com un nou eix vertebrador per a les nostres empreses. Els empresaris dels nostres polígons industrials rebran suport i acompanyament i sentiran la proximitat de l’administració, no només en el sentit metafòric, també en el literal perquè anem on són les empreses perquè els responsables no hagin d’anar fins a l’Ajuntament al centre del poble.
Quin diria que és el principal objectiu d’aquest CEI?
Hem de tractar les empreses com si fossin un ciutadà més del poble, amb unes característiques i necessitats especials. En primer lloc, volem que les empreses que ja són aquí sentin Sant Fruitós de Bages com el seu poble. En un segon terme és una acció que també servirà perquè puguem ser més interessants de cara a noves empreses que busquin establir-se al nostre territori. També ens interessa que les empreses de casa puguin créixer des d’aquí.
Quins serveis hi ha previstos?
A banda de Promoció Econòmica i Ocupació, també hi haurà tècnics i enginyers municipals per tal que els empresaris puguin ser atesos allà mateix per aquests professionals sense necessitat de desplaçar-se. L’associació de parcs d’activitat empresarial (APAES) tindrà allà el seu despatx i també hi haurà sales perquè les diverses empreses puguin fer formacions, reunions, projeccions o trobades per les quals no tinguin lloc a casa seva. Volem que aquest CEI sigui un espai perquè es puguin desenvolupar de forma còmoda.
Com es coordina el fort atractiu industrial de Sant Fruitós amb la capitalitat de comarca de Manresa?
Crec que el més important és que cadascú tingui el seu lloc. Moltes de les empreses que estan actualment a Sant Fruitós tenen naixement a Manresa i és important tenir una relació directa. Com a capital, ja no només del Bages, de tota la regió de la Catalunya central, té una sèrie d’atractius als quals nosaltres mirem de sumar. Manresa té molta potència pel nombre d’habitants, però té una mancança que és causada per la mateixa horografia del territori que supleix amb Sant Fruitós, es tracta de sumar forces. Un dels avantatges que té tenir un territori com Sant Fruitós a la comarca és que quan una empresa vol créixer en mida no té la necessitat de marxar del Bages.
Quin és l’objectiu del poble de cara a les temporades vinents a escala econòmica?
Volem fer inversions continuades als polígons industrials, que al final és on són les nostres empreses. Si volem retenir el talent, hem d’escoltar les necessitats d’aquests ciutadans que són les empreses. Moltes vegades des de l’administració enfoquem la majoria de les accions a les persones i molt poques a les empreses i s’ha de millorar.
