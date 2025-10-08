Empreses d'èxit animen a promoure la innovació com una activitat "intrínseca" a les organitzacions
Pep Vila, Josep Maria Herms, Laia Puig i Xavier Martín Mora protagonitzen una taula roda en el II Fòrum Empresarial de la Catalunya Central que ha abordat com fomentar el desenvolupament empresarial
La innovació com a motor de desenvolupament ha estat el tema de la taula rodona celebrada aquest matí a La Fàbrica de Sant Benet de Bages, en el transcurs de la segona edició del Fòrum Empresarial de la Catalunya Central, que organitzen Regió7, El Periódico, Actius i Prensa Ibérica. La taula rodona ha aplegat perfils ben diversos però amb un denominador comú: la voluntat de créixer més i millor. Hi han participat Pep Vila, fundador de PROmotor ; Laia Puig, directora adjunta de l’Oller del Mas; Josep Maria Herms, CEO de Playmedia Group i actual president del Bàsquet Manresa; i Xavier Martín Mora, responsable de l’oficina Store Pimes de CaixaBank a Manresa. La sessió ha volgut mostrar com, des d’àmbits molt diferents, la innovació esdevé imprescindible per mantenir-se competitiu.
Moderada per la periodista de Regio7 Queralt Casals, la taula ha començat analitzant què cal entendre per innovacio. "És intrinseca a les persones, ha obert Herms. "Constantment estem innovant en medicina, en armament, en indústria. Però de vegades es confon amb invenció, i la la innovació és transversal i es reprodueix constantment. És un dia a dia que marca la pauta", ha conclòs el president del Baxi.
Pep Vila s'ha centrat en la seva experiència en el campionat de MotoGP, al qual està vinculat des de fa més de tres dècades. "La inovació és necessària i imprescindible", ha dit Vila, que ha recordat que al motociclisme d'elit es pot veure "en el pilot, en qui li dona les eines, en la promoció, tot és innovació constant, perquè sinó altres se't menjaran la teva part del pastís". "Les motos han d'anar esgarrapant dècima a dècima en cada corba i ja són capaces d'inclinar-se a 64 graus", ha puntualitzat. També s'innova en alimentació, en els vestits, els guants... "En cas del promotor del mundial, Dorna, hem passat de l'analògic al digital, al 4k, al 8k... La innovació és intrinseca a tots els processos", ha remarcat.
Per a Laia Puig, també és una activitat "intrínseca", i ha puntualitzat que "el que diferencia el que és innovació del que no és que la idea aporti un valor al mercat, un impacte a la societat, una transformació dels processos o dels serveis. Està molt bé tenir idees, però s'han de dur a la pràctica".
Martín Mora ha apuntat que sovint la innovació "s'ha fet servir com un reclam, relacionant-la amb el que és nou o tecnològic, però ha de ser transformador, de l'atenció al client, de l'eficiència, de la seguretat". El responsable de l’oficina Store Pimes de CaixaBank a Manresa ha assegurat que oferir serveis a les pimes "com els gestors de proximitat, l'assessorament i l'especialització que necessiten no es fa amb noves tecnologies o disruptives, però també és innovació".
S'ha d'innovar constantment? ha preguntat Queralt Casals als participants de la taula. Per a Herms "és constant i mantenir-se en el temps. I es nodreix de dues grans idees: la capacitat de llegir l'entorn i del mercat i adaptar-t'hi, i el treball constant". El president del Baxi i CEO de Playmedia Group ha asseverat que "no acabo d'entendre els equips endogàmics, que es tanquen per a innovar, a inventar. Si no llegeixes el que passa al teu entorn és impossible".
Vila ha utilitzat una afició personal per il·lustrar la seva idea: "Volto molt pel món, veig cultures molt diferents i m'encanta entrar a les ferreteries, on t'adones que tot i que estem globalitzats, sempre hi trobes estris totalment diferents. M'agrada veure aqeusta diversitat. La curiositat desperta el fet de voler innovar". I ha explicat el projecte de Dorna per intentar posar so als pilots perquè els espectadors televisius els escoltin. "El repte és enorme a 360 per hora. Per la primera vegada que s'ha dut a terme en directe ha estat enguany al Japó, quan Marc Márquez va guanyar el mundial. Què val aquest moment? Doncs, tres anys de treball per trobar la solució tècnica. La innovació és impossible d'aturar, però no pots estar tancat", ha conclòs Vila.
Per a la directora adjunta de l’Oller del Mas "estem obligats a innovar però és important no confondre velocitat amb direcció. Les empreses petites no tenim molt temps per dedicar-nos-hi, però hi ha d'haver una cultura de la innovació a l'empresa promoguda des de dalt, perquè sempre hi ha persones amb més traça per dur-ho a terme". "Per això les empreses ho han de fomentar", ha afegit. "Innovació és risc i aprenentatge i fer-ho amb sentit", ho ha descrit.
Des de l'òptica de la banca, Marín Mora ha assegurat que la innovació "ha de ser un camí, no una finalitat. La i nnovació per la innovació pot dur a precipitar-nos". En el cas concret de CaixaBank, ha recordat que l'entitat invertirà 5.000 milions d'euros en els propers tres anys en tecnologia. "Però el valor no és la tecnologia que genera, sinó el valor afegit que generarà en els clients", ha asseverat.
L'últim punt de la taula rodona s'ha centrat en el finançament de la innovació. És car innovar? "No ho és", ha dit Herms, "perquè ha de ser un procés constant". I ha posat d'exemple l'església, que ho porta fent, ha dit, durant dos mil anys "s'hi han gastat ni un duro. Han adreçat el seu missatge al públic que els interessa i han anat modificant les formes". Per això ha conclòs que el que cal és "trobar la trajetòria per arribar a noves idees". En aquest sentit, ha recordat que les dues empreses que més invertien en innovació eren Nokia i Ericson, "i no els va funcionar". "Destinar tants recursos a equips d'innovació no és la fórmula. S'ha de fer de manera transversal, per veure les virtuts i les mancances dels altres departaments" de les empreses.
Segons Vila, "el més important és l'equip que tens. Saber escoltar, tenir el moment per atendre la persona que t'està aportant una solució. I si no tens el talent dins la casa, has d'anar a buscar a fora la manera de desenvolupar les idees". El fundador de PROmotor ha explicat que, en el cas de la seva empresa, "buscàvem com comptar la visualització de les pancartes a la televisió, i ho vam fer amb una startup que treballa amb IA i després de quatre anys ja estan treballant per a la majoria de clubs de futbol". Per això, ha dit, "escoltar les empreses petites i la gent que tens al costat és important perquè pot saltar la xispa".
Puig ha apuntat que hi ha dues formes d'innovar, des de dintre de les mateixes organitzacions o bé amb una fómula "disruptiva", com en el cas d'Avinent, que "requereix d'un risc i d'un cost molt elevat". S'ha de promoure una combinació de les dues formes, ha dit Puig. L'important és que "el cost no faci ballar el ritme de les empreses".
Finalment, Martín Mora ha insistit que innovar "no és un cost, sinó una inversió. I això es pot finançar, i en el nostre ADN hi ha acompanyar les empreses en aquest camí".
