El Fòrum Empresarial de Regió7 i Prensa Ibérica aplega aquest matí 150 persones a Sant Benet
La jornada vol posar sobre la taula les qüestions que més preocupen empresaris, institucions i ciutadania, i alhora generar complicitats que permetin avançar plegats
Cent cinquanta persones, entre autoritats, empresaris i representants de la societat civil del territori, s'apleguen aquest matí a La Fàbrica de Sant Benet de Bages en la segona edició del Fòrum Empresarial de la Catalunya Central, que organitzen Regió7, El Periódico, Actius i Prensa Ibérica. El fòrum enguany debat sobre la gestió dels nous reptes en un moment econòmic d'especial singularitat per les dificultats que comporta un entorn global canviant i tensat per l'actualitat geopolítica. La jornada vol posar sobre la taula les qüestions que més preocupen empresaris, institucions i ciutadania, i alhora generar complicitats que permetin avançar plegats.
Ha presentat la jornada Martí Saballs, director d’informació econòmica de Prensa Ibérica, que condueix la jornada, i ha donat pas a Aitor Moll, que ha donat la benvinguda als assistents i ha apuntat que el fòrum arriba "en un moment què la globalització, l’entorn geopolític i els canvis expressats en la nostra economia plantegen nous desafiaments, però també oportunitats que no podem deixar escapar". Moll ha assegurat que el fòrum "es proposa afavorir el debat sobre la gestió davant de la complexitat, amb especial atenció a la producció, la innovació, el lideratge, la formació i la col·laboració pública i privada".
El conseller delegat del grup editorial ha recordat que fins a aquest mes, les dades econòmiques de les comarques de la Catalunya Central han mostrat un creixement sostingut en sectors com el turisme, la indústria i l'agricultura. "El PIB d'aquesta àrea ha experimentat un augment aproximat del 3%, i destaca especialment el bon dinamisme de la ciutat de Manresa i les àrees rurals, que han diversificat la seva activitat econòmica". Amb tot, Moll ha alertat que "encara persisteixen alguns reptes relacionats amb la inflació i el mercat laboral, encara incert, amb un lleuger augment de l'atur. En conjunt, la comarca està en una fase de millora econòmica, amb perspectives positives per als pròxims mesos si es mantenen les condicions actuals".
Aitor Moll ha avançat alguns continguts de la jornada, que tenen un element en comú: ""reforçar una idea clau: la necessitat de lideratge col·laboratiu i de treball conjunt, especialment entre els governs locals i els agents econòmics, per afrontar amb èxit els reptes que tenim per endavant".
"La suma de les nostres veus, idees i esforços seran l’eina més poderosa per seguir avançant i consolidar una economia forta, innovadora i equitativa a la Catalunya Central", ha conclòs Aitor Moll.
