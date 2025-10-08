II Fòrum Empresarial de la Catalunya central | Marc Aloy Alcalde de Manresa
«El nou sòl industrial és clau per garantir el futur econòmic de Manresa»
Marc Aloy dona valor a les inversions que fa Manresa en el territori industrial
Cap a on vol encaminar-se Manresa en els pròxims anys?
Un dels principals reptes que tenim és generar nou sòl industrial, perquè això ens aporta llocs de treball i riquesa. Feia més de quinze anys que Manresa havia esgotat el seu sòl industrial, i era imprescindible posar a disposició de la ciutat nous espais per a aquest ús. Un exemple clau és la Fàbrica dels Panyos, que és un referent del sud d’Europa. També hem impulsat el Pont Nou, amb 170.000 metres quadrats de nou sòl industrial, i estem treballant en el parc tecnològic i el polígon dels Comptals. No ens podem lamentar de no tenir sòl industrial si no som capaços de planificar-lo i crear-lo. Era un compromís ferm del govern municipal, i el complirem. El nou sòl industrial és clau per garantir el futur econòmic de Manresa.
Com ha estat històricament la relació de Manresa amb els pobles de la comarca?
Malauradament, no hi ha hagut una tradició de mancomunar la política industrial i els polígons al nostre país. A diferència d’altres territoris, com el País Basc, aquí no hem treballat prou conjuntament, i això ens ha tancat algunes portes. Tanmateix, estem començant a revertir aquesta dinàmica. Un exemple és el parc tecnològic, ubicat en un espai natural molt potent, que permet desenvolupar activitat econòmica sostenible. Allà hi ha l’edifici Impuls, amb un centre tecnològic de referència on treballen més de 120 científics, i on s’estan creant aliances estratègiques molt interessants.
Com s’exerceix la capitalitat del Bages des de Manresa?
Crec que la capitalitat s’ha d’exercir amb generositat, treballant conjuntament amb tots els municipis de la comarca. Hem sabut fer-ho, per exemple, en el camp de les infraestructures viàries, on hi ha hagut un èxit compartit entre la societat civil i les administracions. Amb el Consell Comarcal i diversos ajuntaments, hem treballat per definir una xarxa de mobilitat i transport públic comarcal. Ja hem començat experiències de connexió amb Sant Joan de Vilatorrada i Navarcles, i continuem planificant el perllongament de línies i les vies de mercaderies cap al nord, per millorar la connectivitat de tota la comarca.
Com valora els projectes de transformació urbana i econòmica de la ciutat?
Després de la crisi econòmica del 2008, Manresa va haver de recuperar projectes estratègics que havien quedat aturats. Ens hem arremangat i hem treballat de valent, perquè les coses no venen soles: quan fas la feina ben feta, els compromisos s’assoleixen i els objectius es fan realitat. Un exemple clar és la transformació del carrer Guimerà, un projecte llargament reivindicat i que hem pogut dur a terme amb un procés participatiu obert a la ciutadania. També hi ha la Fàbrica Nova, que representa una gran oportunitat per a la ciutat. Per a aquest projecte, hem aconseguit captar 10 milions d’euros de finançament estatal, i és un projecte fonamental per al futur industrial i tecnològic de Manresa. Si un projecte és necessari per a la ciutat, cal anar a buscar els recursos per fer-lo realitat.
