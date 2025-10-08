Ouigo posa a la venda aquesta setmana bitllets a 9 euros: com aconseguir-los?
La promoció estarà disponible en viatges a partir del 14 de desembre i es mantindrà fins al 2 d’agost de 2026
Regio7
La companyia ferroviària Ouigo ha anunciat que aquest dijous 9 d’octubre posarà a la venda milers de bitllets amb un preu de nou euros. Aquesta promoció estarà disponible en viatges a partir del 14 de desembre i es mantindrà fins al 2 d’agost de 2026.
Comprar els bitllets
A partir de les 10 del matí del proper dijous es podran adquirir els bitllets de tren a la pàgina oficial d’Ouigo o a través de la seva aplicació mòbil.
Les opcions de bitllet a nou euros són limitades i, per tant, es recomana estar atent en el moment en què es posin a la venda per no perdre l’oportunitat de viatjar al millor preu.
Destinacions
Aquesta oferta és vàlida per a totes les destinacions on opera Ouigo: Madrid, Barcelona, Saragossa, Tarragona, València, Alacant, Albacete, Valladolid, Segòvia, Conca, Elx, Múrcia, Sevilla, Màlaga i Còrdova. Des de Barcelona, Ouigo ofereix servei en els trajectes Barcelona - Madrid i Barcelona - Saragossa.
Més freqüències
El 14 de desembre Ouigo afegirà una freqüència més en el trajecte Madrid - Barcelona. Seran 12 les circulacions diàries (sis d’anada i sis de tornada) que uniran Madrid amb Barcelona, i aquesta ampliació comporta un 20 % més de trens i 370.000 places anuals addicionals.
També s’afegirà una freqüència més a la ruta Madrid - Sevilla, oferint així un total de vuit circulacions, totes amb parada a Còrdova.
Els trajectes Madrid - Múrcia i Madrid - Màlaga sumaran una nova freqüència diària i els viatgers tindran a la seva disposició tres trens d’anada i tres de tornada al dia. A més, s’incorporarà la connexió Múrcia - Alacant - Madrid - Valladolid.
Altres tarifes
Ouigo també ofereix bitllets a preus econòmics que van des dels 13 fins als 25 euros. A més, els nens d’entre tres i tretze anys podran viatjar per set euros, mentre que els menors de tres anys ho podran fer de manera gratuïta si no ocupen seient i viatgen a la falda d’un adult.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Bombes en cistelles de bàsquet a Manresa: l'acció per demanar la suspensió del Baxi-Hapoel
- Antonio Orozco relata la seva caiguda i ressorgiment després de tocar fons: “Havia perdut el control i això em va espantar”
- La corredora i influencer Leire Fernández, en el podi de l'Ultra Salomon: 'La vida és com el km 16: tot puja, però tranquil que després et deixen baixar
- El supermercat xinès dels horrors: marisc caducat, peix podrit i conserves no aptes per consumir