Ouigo posa a la venda aquesta setmana bitllets a 9 euros: com aconseguir-los?

La promoció estarà disponible en viatges a partir del 14 de desembre i es mantindrà fins al 2 d’agost de 2026

Un tren de la companyia Ouigo

Un tren de la companyia Ouigo / Arxiu

Regio7

Manresa

La companyia ferroviària Ouigo ha anunciat que aquest dijous 9 d’octubre posarà a la venda milers de bitllets amb un preu de nou euros. Aquesta promoció estarà disponible en viatges a partir del 14 de desembre i es mantindrà fins al 2 d’agost de 2026.

Comprar els bitllets

A partir de les 10 del matí del proper dijous es podran adquirir els bitllets de tren a la pàgina oficial d’Ouigo o a través de la seva aplicació mòbil.

Les opcions de bitllet a nou euros són limitades i, per tant, es recomana estar atent en el moment en què es posin a la venda per no perdre l’oportunitat de viatjar al millor preu.

Destinacions

Aquesta oferta és vàlida per a totes les destinacions on opera Ouigo: Madrid, Barcelona, Saragossa, Tarragona, València, Alacant, Albacete, Valladolid, Segòvia, Conca, Elx, Múrcia, Sevilla, Màlaga i Còrdova. Des de Barcelona, Ouigo ofereix servei en els trajectes Barcelona - Madrid i Barcelona - Saragossa.

Més freqüències

El 14 de desembre Ouigo afegirà una freqüència més en el trajecte Madrid - Barcelona. Seran 12 les circulacions diàries (sis d’anada i sis de tornada) que uniran Madrid amb Barcelona, i aquesta ampliació comporta un 20 % més de trens i 370.000 places anuals addicionals.

També s’afegirà una freqüència més a la ruta Madrid - Sevilla, oferint així un total de vuit circulacions, totes amb parada a Còrdova.

Els trajectes Madrid - Múrcia i Madrid - Màlaga sumaran una nova freqüència diària i els viatgers tindran a la seva disposició tres trens d’anada i tres de tornada al dia. A més, s’incorporarà la connexió Múrcia - Alacant - Madrid - Valladolid.

Altres tarifes

Ouigo també ofereix bitllets a preus econòmics que van des dels 13 fins als 25 euros. A més, els nens d’entre tres i tretze anys podran viatjar per set euros, mentre que els menors de tres anys ho podran fer de manera gratuïta si no ocupen seient i viatgen a la falda d’un adult.

