Quatre veus del territori analitzaran com la innovació transforma el negoci de l’oci
La taula rodona «Innovar per créixer més i millor» comptarà amb la participació de Pep Vila, Laia Puig, Josep Maria Herms i Xavier Martín Mora
El negoci de l’oci i les innovacions dins aquest sector seran el tema principal de la taula rodona "Innovar per créixer més i millor" en la qual participaran quatre veus referents del territori: Pep Vila, fundador i director general de PROmotor; Laia Puig, directora adjunta de l’Oller del Mas; Josep Maria Herms, CEO de Playmedia Group i president del Bàsquet Manresa; i Xavier Martín Mora, director de la Store Pimes CaixaBank de la Catalunya central.
Cadascun dels perfils anteriors té una relació molt estreta amb la innovació i el negoci de l’oci des d’una perspectiva molt diferent. Pep Vila, per exemple, està en contacte constant amb la innovació en esdeveniments esportius, ja que la seva empresa PROmotor és l’encarregada de donar suport a Dorna, organitzadora dels esdeveniments del mundial de Moto GP. Per a Vila, "el més divertit de la nostra feina és que mai treballem en el mateix escenari" i gràcies a aquesta peculiaritat pot "anar a moltes parts diferents del món i veure formes de fer molt diferents" i anar adaptant i millorant els processos interns de l’empresa.
Gràcies a aquesta experiència internacional i al fet que "no tenim una competència directa per prendre com a referents", Pep Vila i el seu equip han pogut obrir el seu propi camí en el món dels actes esportius.
Un altre dels ponents que té una vinculació directa amb l’oci i els negocis que hi ha al voltant és Josep Maria Herms. A banda de ser el president de Bàsquet Manresa des del 2022, és el CEO de Playmedia Group, una empresa amb projectes a tres continents que es dedica a concebre, dissenyar i produir espais i experiències que atrauen visitants i connecten marques amb públics, combinant arquitectura, màrqueting, tecnologia i narrativa.
Els àmbits en què treballa són molt amplis. Alguns dels sectors i tipus de projectes que realitza són parcs temàtics ,museus, exposicions, centres de visitants, retail (botigues emblemàtiques), hotels, restaurants, showrooms. Ha treballat per més de 50 institucions i empreses d’arreu com l’Abadia de Montserrat, Tous o l’RCD Espanyol. Més de 10 milions de persones disfruten dels projectes de Playmedia Group a l’any.
Laia Puig, directora adjunta de l’Oller del Mas, per la seva banda, considera que la innovació "no té tant a veure amb tenir idees com amb aportar valor". En el seu cas l’Oller del Mas s’ha convertit en els últims anys en el celler més visitat de Catalunya gràcies a la creació d’una empresa de visites amb tours que van des de Barcelona a Montserrat i acaben amb la visita a Món Sant Benet. Fins a 200 persones passen cada dia per les seves instal·lacions, però sempre ho fan en grups de fins a 15 persones per no restar exclusivitat al servei. "Qualsevol cosa que fem a l’Oller del Mas ha d’estar relacionada amb el vi, però també ha de complir amb uns estàndards de qualitat molt bona".
Per Puig, una de les claus de l’èxit del model de negoci de l’Oller del Mas és el fet que es delega tot allò que no té a veure amb el negoci de la restauració i el vi, com el nou centre de benestar, l’hípica i el gimnàs a professionals amb molta experiència en cadascun dels sectors en qüestió.
En el cas de Xavier Martín Mora, també està en contacte directe amb la innovació en el sector bancari. Detalla que «la innovació en el sector bancari és clau per oferir valor real als clients. A CaixaBank, forma part de la nostra identitat i ens permet anticipar-nos a les seves necessitats. Apostem per la digitalització, amb eines com CaixaBankNow i altres apps mòbils.
També impulsem nous serveis com DayOne per a empreses emergents. La innovació no és només tecnologia, és una actitud. Des de l’oficina Store pimes a la Catalunya Central, treballem per fer la banca més accessible, eficient i humana. Aquesta visió ens permet adaptar-nos a un entorn canviant, oferint solucions àgils i personalitzades. Innovar és estar al costat del client, avui i demà».
