Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: "El rebost de casa seran les botigues"
L'empresari avança en la segona edició del Fòrum Empresarial de la Catalunya Central que el gran projecte de futur del grup passa per tenir presència a Madrid, País Basc i València
Natàlia Ríos
La pressió del mercat immobiliari no sols encareix l'habitatge, sinó que redefineix la forma en la qual vivim: els pisos seran, cada vegada, més petits i les seves cuines encara més reduïdes. Així ho anticipa el conseller delegat de bonÀrea Corporació, Ramon Alsina, qui adverteix d'un canvi de paradigma: “El rebost de casa seran les botigues veïnes, amb productes frescos, de proximitat i qualitat”. Alsina, que ha participat aquest dimecres en la segona edició del Fòrum Empresarial de la Catalunya Central a la Fàbrica de Sant Benet de Bages -organitzat per Regió7, El Periódico, 'actius' i Prensa Ibérica- ha posat com a exemple Londres, on ja pots trobar botigues d'alimentació en Trafalgar Square, "una cosa impensable fa uns anys". A aquest nou fenomen social, se li suma, en la seva opinió, que el menjar "ha deixat de ser una necessitat per a passar a ser cada vegada més un plaer. Hi ha molts productes per a gaudir".
El conseller delegat de bonÀrea ha indicat que hi ha diferents vetes de mercat en el sector que fa possible que tots puguin competir. "En el nostre cas, sempre hem treballat sobre tres eixos importants. El primer és gestionar el risc i el primer gran risc és el de la seguretat alimentària. Tenim 2.208 clients en el mercat -ha argumentat- i no podem tenir ni una fallada". El segon eix, segons Alsina, és la qualitat. "Si un producte ha estat dolent, no tornaran a comprar-lo". I, finalment, "hi ha el preu".
En aquest context, Alsina ha detallat que el gran projecte de futur del grup passa per tenir presència a Madrid, País Basc i València i per a fer-ho possible van iniciar en 2019 la construcció del gran centre de Épila (Aragó), "que està en un radi d'acció de 300 quilòmetres d'aquestes zones". El projecte ocupa tres quilòmetres i mig de parcel·la on se situaran 20 naus de producció connectada per un túnel amb una gran central logística de 108.000 metres quadrats que ja està operativa. La inversió ascendeix a 225 milions d'euros en aquests moments però preveu que en 2030 creixi fins prop dels 360 milions d'euros.
L'empresari ha reconegut també que l'any 2005 es van plantejar sortir a borsa "no per una necessitat financera sinó per a donar liquiditat a les 4.200 famílies que són propietàries de Corporació de Guissona", però van decidir anul·lar l'operació quan "va entrar en vigor una nova normativa que eliminava totes les proteccions que tenien les empreses davant una opa hostil". Ara, descarten "completament la sortida a bossa perquè la pressió de la cotització no ens permetria tirar endavant un projecte com el de Épila".
bonÀrea integra un model de negoci vertical complet sense intermediaris. Des de la seva fundació el 1959, ha anat incorporant a la seva estructura productiva, empresarial i comercial tots els elements per a tancar el cicle dels aliments: realitza i controla tota l'alimentació, cria i engreixament dels animals, l'elaboració de productes i la logística, així com la comercialització directa. El volum de negoci de la companyia es va situar en 2.680 milions d'euros en 2024. Compta amb més de 4.000 proveïdors i 615 botigues. La plantilla ascendeix a 6.400 empleats, dels quals 4.200 són accionistes. Del grup depèn també CaixaGuissona, fundada en 1963, que compta amb 70 treballadors, més de 95.000 clients i 5 oficines, l'última de les quals s'acaba d'obrir a Manresa.
