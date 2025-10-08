II Fòrum Empresarial de la Catalunya central
Segona edició d’una trobada de referència pels agents econòmics de la regió central
Prop d’un centenar de persones van participar l’any passat en l’estrena del format
La primera edició del Fòrum Empresarial de la Catalunya central va reunir prop d’un centenar de persones al recinte de Món Sant Benet i va deixar clar que el territori de la regió compta amb molts ingredients per convertir-se en un actor competitiu. Enguany, es pretén continuar amb el fil que es va obrir l’ay passat i dur a terme una trobada que sigui de referència per als agents econòmics de la zona.
El 2024, empresaris, directius i representants institucionals van participar en una jornada que va servir per radiografiar l’estat de l’economia local i dibuixar-ne les perspectives de futur. Una de les presències més destacades de l’acte va ser la de Joaquim Agut, president de Cirsa, multinacional líder en el sector del joc i l’oci.
Des de la primera intervenció, la jornada va destacar la vitalitat empresarial de la regió i la necessitat d’una col·laboració estreta entre agents públics i privats. Empreses com Denso, Rossignol, Inoxforma o P3 Parks van aportar la seva visió sobre els reptes i oportunitats d’un territori ben connectat, amb talent disponible i amb potencial per atreure noves activitats en sectors estratègics com l’automoció, la química o la indústria farmacèutica.
La mirada al futur va centrar bona part del debat amb la idea d’impulsar un pol d’innovació a la Catalunya Central, amb la Fàbrica Nova de Manresa com a projecte emblemàtic capaç d’aglutinar formació universitària, recerca i activitat empresarial. Els ponents de l’esdeveniment van coincidir a dir que l’èxit de les empreses de la regió dependrà d’apostar per projectes viables, capaços de retenir talent i generar oportunitats reals. La necessitat d’aliances, d’una cultura innovadora més arrelada i d’una formació contínua van ser altres aspectes subratllats durant les intervencions.
El fòrum de l’any passat també va posar de manifest els reptes que amenacen la competitivitat: la pressió internacional, especialment de la Xina i altres països de baixos costos, la dificultat per trobar mà d’obra qualificada i la urgència d’accelerar tràmits administratius i inversions. Tot i això, el missatge final va ser optimista: la Catalunya Central té totes les peces per créixer, si sap treballar de manera coordinada i atrevida.
La cloenda va anar a càrrec del secretari d’Empresa de la Generalitat, Jaume Baró, que va remarcar el valor d’aquest nou espai de debat i va encoratjar a mantenir la il·lusió per projectes transformadors com el de la Fàbrica Nova. Amb aquest primer pas, el Fòrum Empresarial de la Catalunya central es consolida enguany com una plataforma de reflexió i projecció que aspira a situar la comarca del Bages i la regió de la Catalunya Central en el mapa de la innovació i la competitivitat econòmica.
