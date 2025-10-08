Xavier Roca, director general d'Indústria, alerta que el gir proteccionista dels Estats Units "afecta de ple a les 3.161 empreses catalanes que exporten regularment"
El Govern mobilitza 1.500 milions d'euros per a pal·liar la política aranzelària imposada per l'administració de Donald Trump
Natàlia Ríos
Un total de 3.161 empreses catalanes que exporten regularment per un valor superior als 4.300 milions d'euros -el 4,3% de totes les vendes a l'exterior-, s'enfronten al "repte majúscul" que suposa el gir proteccionista protagonitzat pels Estats Units i els seus aranzels, ha explicat el director general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, Xavier Roca, durant la clausura de la segona edició del Fòrum Empresarial de la Catalunya Central. Aquesta nova política "afecta de ple a les nostres empreses i la resposta del Govern arriba amb el Pla Responem, que mobilitzarà fins a 1.500 milions d'euros per a pal·liar la política aranzelària imposada pels Estats Units", ha indicat Roca.
En la seva opinió, davant l'escenari internacional, Catalunya està demostrant ser una economia competitiva i resilient en un entorn global cada vegada "més complex i incert, que planteja reptes importants en l'àmbit empresarial com la transformació verda i tecnològica". Prova d'això són fortaleses "com el significatiu pes industrial de la Catalunya Central, la seva indústria diversificada, l'arrelament de les companyies al territori i la decideixi aposta per la innovació i el desenvolupament tecnològic".
De fet, davant prop de 150 autoritats, empresaris i representants de la societat civil, que s'han reunit aquest dimecres a la Fàbrica de Sant Benet de Bages per a debatre sobre la gestió dels nous reptes en un moment econòmic, Roca ha insistit en la força de la innovació com una de les claus de l'equació per a abordar el context actual i preparar-se per a noves disrupcions.
Per al director general d'Indústria, l'excel·lència científica, la tradició industrial, la cultura emprenedora i la creativitat són alguns dels "bons ingredients" amb els quals compta Catalunya per a posicionar-se bé en aquest nou escenari. Roca ha recordat que, segons el Baròmetre de la Innovació i la Transformació Verda que elabora ACCIÓ, un 62,9% de les empreses catalanes va innovar en 2024 i el 55,8% d'aquestes, va exportar. "És un cercle virtuós, que s'accentua en el cas de les companyies innovadores industrials", on un 84,1% són exportadores, ha sentenciat.
No obstant això, ha admès que fins i tot tenint recerca i voler innovar, "segurament on més febles som és la transferència d'aquest coneixement al sector privat". Per això, el Govern "vol situar-se al costat de les empreses, com no podia ser d'una altra manera, a través de diverses iniciatives". Roca ha recordat així que al febrer es va aprovar el Pla Lidera que mobilitzarà fins a 18.500 milions d'euros en els pròxims cinc anys amb un objectiu clar: recuperar el lideratge.
Inversió de 4.400 milions
"Des del Govern també impulsem de forma decideixi la transformació digital, la reindustrialització i la sostenibilitat amb el nou Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) que preveu invertir 4.400 milions d'euros. En aquests moments estem en la tercera fase del PNI, la del diàleg i la concertació per a consensuar la filla de ruta fins a 2030", ha exposat. Aquest pròxim PNI, segons Roca, s'articula sobre tres objectius: productivitat, descarbonització i resiliència; objectius que s'estructuren en cinc àmbits: sostenibilitat i energia; treball de qualitat; innovació i competitivitat; infraestructures i sòl industrial i marc institucional i social.
Amb tot, ha conclòs: "Volem garantir que cap empresa catalana es queda enrere perquè creiem fermament en el paper de l'empresa com a element essencial per a la generació de riquesa, llocs de treball i oportunitats per al conjunt de la població. Creiem fermament en la col·laboració públic-privada perquè només podrem donar resposta als reptes actuals conjuntament".
La segona edició del Fòrum Empresarial de la Catalunya Central a la Fàbrica de Sant Benet de Bages, organitzat per Regió7, El Periódico, 'actius' i Prensa Ibérica, ha comptat amb el patrocini de CaixaBank, l'Ajuntament de Manresa, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Volvo Motorcat Premium i Lik & Co-Grup Basols, la col·laboració de Món Sant Benet i el suport de la Generalitat de Catalunya.
