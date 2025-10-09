Alícia Romero, consellera d'Economia i Finances: "El sector sanitàri necessita ser més sostenible"
La política ha destacat la importància de reformar el sistema per donar resposta als problemes actuals
La intervenció ha estat durant la jornada 50 anys situant el sector salut i social com a sectors estratègics de país celebrada al Món Sant Benet
La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha estat l'encarregada de pronunciar la conferència d'obertura de la jornada '50 anys situant el sector salut i social com a sectors estratègics de país', organitzada per La Unió, l'Associació d'Entitats Sanitàries i Socials. La política ha fet èmfasi en la necessitat de reformar el sistema sanitari per fer-lo més sostenible i eficient i així donar resposta als problemes actuals.
"El sector sanitari necessita ser més sostenible", ha dit Romero. Per aconseguir-ho, s'ha de tenir un "sistema més eficient i una governança diferent" que permeti mantenir la qualitat. "L'hem de cuidar perquè és una joia", ha afegit. Per assolir l'eficiència, doncs, cal una reforma del sistema sanitari: "S'ha d'anar adaptat als nous temps i als problemes actuals". La tecnologia i les dades són una de les apostes del sector per poder continuar investigant i ser un país de referència a Europa i al món.
La sanitat, segons la consellera, "ens ocupa molta energia i atenció perquè representa una part molt important del pressupost de la Generalitat, actualment 16 milions d'euros". Romero ha destacat la importància que té a escala econòmica el sector, que ha definit com a "estratègic", perquè genera el 10% del PIB, molt a prop del que representa el turisme, comporta el 10% de l'ocupació directa i indirecta i està el tercer com a generador de valor afegit.
La política també ha assegurat que la nostra economia està "molt estructurada a partir del coneixement" i, en aquest sentit, ha reconegut la tasca de l'àmbit sanitari, que ha estat capaç de "tenir grans investigadors en els centres i empreses que inverteixen clarament" amb l'objectiu clar de "salvar vides". Tot i això, Romero ha afirmat que un dels reptes actuals és el retorn de tota la inversió pública: "El 50% dels assajos clínics d'Espanya es fan a Catalunya i el 75% tenen participació d'investigadors catalans".
