Col·laboració, innovació i territori: el model d'èxit que defensen Ampans, Althaia i Avinent
Els directors de les tres organitzacions destaquen la importància de teixir aliances a la Catalunya central per millorar el sector sanitari i social
La trobada s'ha celebrat avui en el marc de la jornada 50 anys situant el sector salut i social com a sectors estratègics de país, al Món Sant Benet
La Catalunya central pot presumir d'aliances gràcies a la col·laboració mútua entre les diferents institucions que conformen el territori. Toni Espinal, director general d'Ampans; Albert Giralt, CEO d'Avinent i Manel Jovells, director general d'Althaia, han debatut avui sobre el progrés econòmic dels sectors social i de la salut i, també, sobre la cohesió al territori. La conversa ha tingut lloc al Món Sant Benet en el marc de la jornada '50 anys situant el sector salut i social com a sectors estratègics de país', organitzada per La Unió (Associació d'Entitats Sanitàries i Socials), i ha girat al voltant de la col·laboració entre les tres organitzacions.
El primer a intervenir ha estat Espinal, que ha explicat els orígens d'Ampans i el que els ha dut a tenir 4.000 usuaris i 1.500 treballadors en l'actualitat. Pel que fa a l'àmbit econòmic, el director de la fundació ha posat el focus en les activitats laborals que plantegen per tal que les persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió puguin aprendre a treballar, sigui en empreses ordinàries o centres especials: "Aconseguim que les empreses els contractin després de la formació. Amb això generem un cert impacte".
Espinal ha remarcat que un dels principals objectius d'Ampans és "acompanyar les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la seva vida" i, precisament per això, "hem d'estudiar la relació amb tothom" i teixir aliances amb la resta d'actors de l'entorn. Una de les iniciatives a destacar és la inversió en startups amb la voluntat que "aportin alguna cosa a la nostra cadena de valors". També tenen entre mans diversos projectes com la creació de productes mitjançant la impressió 3D per fomentar l'autonomia personal dels usuaris, una iniciativa que s'ha ofert a altres entitats com Fundació Althaia, un fet que demostra "el valor del treball en xarxa".
Amb tot, el director d'Ampans ha assegurat que l'àmbit social és el sector "pobre" perquè hi ha "poc finançament amb personal no massa ben retribuït i pocs diners per a la innovació". A més, també s'ha mostrat crític amb la rigidesa de l'administració i la burocràcia i ha fet èmfasi en el fet que "la necessitat creix" i cada vegada hi ha més persones amb discapacitat intel·lectual. Per aquest motiu, "necessitem més planificació i dades per gestionar i compartir".
Pel que fa a Althaia, Jovells ha destacat la tasca sanitària, però també la social: "Tenint en compte que el territori és molt dispers, amb poca població, nosaltres pretenem acostar els serveis d'especialització amb l'objectiu final, que és el domicili". Amb 2.100 professionals, el repte que persegueixen des de la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa és "retenir el talent", una de les principals dificultats amb què es troben.
Pel que fa als projectes que tenen des d'Althaia, el director general n'ha enumerat diversos: l'ús d'una plataforma d'intel·ligència artificial per prevenir caigudes, la creació de dutxes ecointel·ligents per a persones amb mobilitat reduïda, la plataforma Alèxia, que circula sobre una realitat preexistent i això facilita l'intercanvi d'informació i el Portal del Cuidador, que està pensat per acompanyar i donar suport al personal cuidador. Per acabar, Jovells ha posat el focus en una iniciativa pensada per Althaia i l'Escola Joviat i que pretén que "les persones que tenen problemes de deglució puguin tenir un menjar imprès en 3D i que mantingui els sabors, l'espectre nutritiu, l'aparença i la imatge".
En el cas d'Avinent, Giralt ha dit que es van adonar que el disseny 3D aplicat al món mèdic "tenia un impacte enorme" i que era una pràctica que es feia servir força a escala internacional. Com a exemples concrets, l'empresari ha explicat la gran utilitat de la silicona en l'àmbit sanitari, tot i que ha admès que es tracta d'un repte "molt important" que encara estan treballant. El CEO ha destacat també la creació de models d'aprenentatge per tal que "els metges puguin aprendre noves tècniques".
La col·laboració com a eix fonamental
Tant el director d'Ampans, com el d'Althaia i el d'Avinent han fet èmfasi en la importància de teixir aliances amb la resta d'organitzacions del territori per millorar en el sector sanitari i social. Sobre això, Jovells ha assegurat que es tracta d'una feina de molts anys i que demostra una aposta estratègica compartida per part dels diferents actors i l'existència de relacions basades en la confiança. Giralt ha afegit que actualment la Catalunya central és "una referència que s'ha aconseguit gràcies a aquestes col·laboracions".
