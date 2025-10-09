Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Grup Volkswagen confirma Markus Haupt com a nou president de Seat i Cupra

El directiu ocupava la posició de forma interina des de la dimissió de Wayne Griffiths a finals de març

Markus Haupt

Markus Haupt / ACN

ACN

Barcelona

El Grup Volkswagen ha confirmat Markus Haupt com a nou president de Seat i Cupra. El directiu fa més de vint anys que està en diferents posicions del grup automobilístic alemany, i dins de Seat ha desenvolupat càrrecs als sectors de la producció, la logística i el lideratge estratègic. Aquest currículum, assegura la companyia, el converteix en el candidat "ideal" per al lloc, un lloc que ocupava de forma interina des de la dimissió de Wayne Griffiths a finals de març. Els reptes que afronta Haupt passen per l'acceleració de l'electrificació de la companyia, mantenir el creixement de Cupra i "revitalitzar" la marca Seat. Per a aquesta última fita, començarà amb el llançament dels nous Ibiza i Arona.

Des del grup alemany es recorda que com a vicepresident executiu de Producció i Logística, Haupt ha impulsat l'electrificació de la companyia, incloent-hi una inversió de 3.000 milions d'euros a la planta de Martorell. També ha liderat el projecte de la família de cotxes elèctrics urbans.

