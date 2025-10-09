Quan i com s’aplicarien
Guia per entendre els canvis que proposa Treball en l'ampliació del permís per la mort d’un familiar
La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, anuncia canvis en el catàleg d’absències remunerades
Gabriel Ubieto
La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dijous l’ampliació del permís per mort d’un familiar i la creació d’un nou permís per poder cuidar un familiar que hagi sigut ingressat en cures pal·liatives.
La ministra de Treball posa així en marxa una reforma del catàleg d’absències retribuïdes que entrarà en vigor pròximament, si bé encara existeixen diferents dubtes sobre el contingut i abast final de la reforma. Les qüestions abordades en el present article poden aquesta subjectes a canvis durant la tramitació definitiva.
Actualment, quan un treballador assalariat perd un familiar té dret a absentar-se uns dies del seu lloc per enterrar-lo i passar el dol. Segons està avui contemplat a l’Estatut dels Treballadors, l’empleat pot absentar-se dos dies en cas de defunció «del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat».
Aquests dos dies poden ampliar-se fins a un total de quatre si per assistir a l’enterrament del mort el treballador necessita «fer un desplaçament». Legalment ha diferents interpretacions sobre què significa «fer un desplaçament» i hi ha convenis que concreten que ha de ser a una altra localitat, o província o a un nombre concret de quilòmetres.
Ara Díaz pretén ampliar aquests entre dos i quatre dies fins a un total de 10 dies d’absència, si bé no ha avançat si existirà una gradualitat en funció de distàncies o si, directament, tots els afectats podran sol·licitar directament 10 dies.
La vicepresidenta segona ha argumentat que avui dia el codi normatiu espanyol no permet a una persona acompanyar els seus éssers estimats quan encaren un procés de cures pal·liatives. Aquest tipus de tractaments busquen alleujar el patiment i millorar la qualitat de vida de persones amb malalties cròniques o avançades i tenen una durada incerta.
Un malalt pot estar dies, mesos o fins i tot anys en aquesta situació i el Ministeri de Treball pretén augmentar la flexibilitat per poder acompanyar-lo. Si bé encara no s’ha concretat la fórmula que pugui adaptar-se a aquesta casuística tan diversa. El més semblant actualment és el permís per hospitalització d’un familiar, que dona fins a cinc dies d’absència a l’empleat.
Els nous permisos cobriran tot empleat assalariat que compleixi els requisits que acabi exigint el nou reial decret que els reguli. El grau de consanguinitat exigit per acollir-se a aquests és una cosa que des del Ministeri de Treball encara han de determinar.
Actualment, la majoria de permisos queden restringits a un segon grau, és a dir, pares, fills, germans, avis, nets, sogres o cunyats. Però queda per veure si la nova normativa ho modifica.
Sí, els permisos d’aquesta índole són permisos retribuïts i el treballador continua percebent el seu salari com si no s’hagués absentat del seu lloc. El cost d’aquest, a diferència dels permisos per naixement de fill, és a càrrec de l’empresa, que haurà de continuar abonant la nòmina. La intenció de Treball no és modificar aquest esquema amb la seva reforma, segons detallen fonts consultades del ministeri.
L’entrada en vigor dels canvis és una cosa que encara no està clara. Des de Treball han anunciat que elevaran el reial decret «pròximament» al Consell de Ministres, cosa que donarà el tret de sortida a la reforma. Díaz ha defensat que compta amb el recolzament dels seus socis de Govern, si bé també haurà de reunir una majoria suficient al Congrés per convalidar el reial decret.
La norma pot (o no) contemplar un període de transició per deixar les empreses preparar-se per als nous supòsits. Tot això serà concretat durant les pròximes setmanes.
