L'anoienca Munich fitxa Didier Grupposo com a director general
L'executiu prové de la firma de joieria Majorica
Regio7
L'empresa anoienca de calçat esportiu Munich ha incorporat Didier Grupposo, fins ara màxim executiu al grup joier Majorica, com a director general. Segons ha avançat el portal Moda.es, Grupposo acompanyarà el conseller delegat, Xavier Berneda, en el desenvolupament de la societat.
Grupposo ha estat durant deu anys a Majorica i ara es fa càrrec de la direcció general del hòlding de les empreses de calçat, Bern2Run.
Munich va tancar l'exercici 2024 amb un volu de negoci d'uns 82 milions d'euros.
L'empresa va néixer el 1939 a Sant Boi de Llobregat, i el 1966 va crear el seu popular logo de la X. Nou anys després, traslladava la seva seu a Capellades. El 2013 va néixer el hòlding Bern2Run, que agrupa empreses com Munich, Duuo, Flyfox i La Tormenta Perfecta.
