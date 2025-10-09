Rut Gutiérrez, advocada, avisa les parelles: "El teu ex podria heretar en aquests casos"
Tenir el testament al dia és clau per evitar situacions que acabin derivant en conflictes familiars
Luis Miguel Mora
La vida en parella sempre és molt feliç. Quan un matrimoni està unit, no hi ha cap preocupació pel que pugui passar en el futur. Això porta moltes persones a fer testament i deixar com a hereu o hereva el seu marit o muller. Tanmateix, quan hi ha problemes i aquesta unió es trenca, els ex podrien continuar heretant en alguns casos, tal com ha advertit l’advocada canària Rut Gutiérrez.
La planificació hereditària és un dels aspectes més importants quan es vol organitzar el patrimoni familiar. No obstant això, moltes persones desconeixen que, després d’un divorci, la seva exparella podria continuar apareixent al testament si aquest no es modifica, cosa que pot donar lloc a situacions conflictives entre els hereus.
Segons el Codi Civil espanyol, el testament és la manifestació de voluntat que deixa una persona sobre com s’han de repartir els seus béns després de la seva mort. Aquest document continua sent vàlid fins que el testador el canviï o el revoqui, fins i tot si es produeixen circumstàncies vitals tan rellevants com un divorci o un nou matrimoni.
La llei estableix que sempre hi ha hereus forçosos
Dins del testament, la legislació estableix dos tipus d’hereus. D’una banda, hi ha els hereus forçosos. En aquest grup hi trobem els fills, descendents, ascendents o cònjuge vidu, que tenen dret a rebre l’anomenada legítima, una part de l’herència que no pot ser modificada.
La resta de béns, inclosos en la part de lliure disposició, es poden adjudicar a qui el testador decideixi. Això implica que, si al testament hi apareix un excònjuge i no s’actualitza després del divorci, aquest podria arribar a beneficiar-se’n, sempre que no s’hagi produït una desheretació expressa o la nul·litat d’aquesta disposició.
En el cas del cònjuge, la situació canvia amb la separació legal o el divorci. Un cop dissolt el matrimoni, l’exparella ja no té dret a la legítima que correspon al vidu o vídua, però sí que podria aparèixer al testament com a beneficiària de béns concrets si el testador no l’ha modificat.
La importància de revisar el testament
Els experts adverteixen que és vital actualitzar el testament sempre que es produeixi un canvi familiar important, com pot ser un divorci, un matrimoni, el naixement de fills o fins i tot l’adquisició de nous béns. En cas contrari, es corre el risc de generar conflictes legals i familiars entre els hereus legítims i aquells que apareguin com a beneficiaris en disposicions ja desfasades.
Actualitzar un testament és un tràmit senzill que es fa davant notari. L’últim testament atorgat és sempre el que preval, de manera que n’hi ha prou amb fer-ne un de nou per deixar sense efecte els anteriors.
Si no es revisa el testament després d’un divorci i una exparella reclama la seva part, el cobrament de les herències es pot endarrerir. En molts casos, això també pot acabar als tribunals, i seran els jutges els encarregats d’interpretar la darrera voluntat del difunt. La intervenció judicial no sempre resol el conflicte de la manera que el difunt hauria desitjat, encara que ja no ho pugui veure.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- El supermercat xinès dels horrors: marisc caducat, peix podrit i conserves no aptes per consumir