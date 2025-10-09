Sant Benet acull més de 250 referents del sector sanitari i social per debatre sobre progrés econòmic, cohesió i equilibri territorial
La trobada s'ha celebrat en el marc de la jornada '50 Anys situant el sector salut i social com a sectors estratègics de país'
Regió7
Més de 250 directius i representants del sector sanitari i social de tot Catalunya s’han reunit avui al Món Sant Benet en el marc de la jornada '50 Anys situant el sector salut i social com a sectors estratègics de país' organitzada per La Unió. Associació d’Entitats Sanitàries i Socials en el marc dels actes de celebració del seu cinquantè aniversari. La trobada ha posat de manifest que el país té l’oportunitat real de liderar un model europeu de desenvolupament sostenible, amb la salut, el benestar, la innovació i l’equilibri territorial com a vectors estratègics.
La jornada ha comptat amb la presència destacada de la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, que ha subratllat el compromís del Govern amb el sector que ha qualificat d’”estratègic”, no només des del punt de vista social com a “pilar fonamental de l’estat del benestar”, sinó també econòmic, ja que “genera el 10% del PIB i representa el 10% de l’ocupació directa i indirecta a Catalunya”. Al mateix temps, també ha destacat la seva capacitat de generar valor afegit. “Si hi ha un sector on el coneixement és necessari, és el de la salut”, ha assegurat. Finalment, ha encoratjat la Unió a continuar apostant per la prevenció, la tecnologia i les dades, “elements clau per poder investigar més i millor i perquè el sector salut i social de Catalunya continuï sent un referent al nostre entorn, a Europa i al món”.
Compromís institucional i lideratge empresarial
Amb una mirada clara cap al futur, La Unió ha presentat una proposta estratègica de país: situar el sector de la salut i el social com un dels pilars de la nova economia catalana, al mateix nivell que els sectors tradicionals. Un model que aposta per una Catalunya líder en benestar, ciència, innovació i equilibri territorial dins del nou paradigma europeu de desenvolupament sostenible.
Durant la inauguració també hi han intervingut, Joan Maria Adserà, president de La Unió ha destacat que “el nostre sector és el clar exemple de la necessitat de superar la confrontació entre economia productiva i polítiques socials, i de sumar recursos i valors". Per la seva banda, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball també ha destacat que "el sector salut i social són sectors estratègics de país i per això, Foment del Treball ha impulsat la CAPSIS (Comissió d’Atenció a les Persones de Salut i Social), una comissió que agrupa agents del sector per incidir en polítiques industrials i d’innovació: serà un gran espai de concertació i proposta per reconèixer el sector com a productiu i estratègic".
La Jornada ha acollit tres taules rodones amb perfils de primer nivell del món acadèmic, econòmic i institucional que han aportat una visió transversal del valor estratègic del sector salut i social. En la primera taula sobre Salut i social, sectors estratègics de país, Núria Mas, professora i directora del Departament d’Economia de l’IESE Business School ha afirmat que “cada euro invertit en salut genera fins a tres euros de retorn econòmic i social” i, per tant, “és hora d’entendre que la salut és motor de prosperitat i no una partida de despesa”.
Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç de Barcelona ha defensat que en salut, sostenibilitat no vol dir gastar menys, sinó gastar millor. I això només és possible amb dades, planificació i visió de llarg termini, segons ha dit. Robert Fabregat, director del Biocat que Catalunya ha subratllat que el sector salut és avui un dels principals hubs europeus en salut i biotecnologia, amb més de 1.400 empreses i un ecosistema capaç de transformar recerca en benestar. I també va destacar que “La col·laboració entre recerca, empresa i sistema sanitari és el que converteix Catalunya en un país capaç de competir globalment en salut i biociències. Barcelona concentra el 94% de la riquesa biomèdica del país, i hem de fer que aquesta riquesa impacti també al territori”.
En la segona taula sobre Salut i social, sectors de progrés econòmic i cohesió social en el territori s’ha explicat el cas d’èxit de la col·laboració entre Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa; AMPANS, entitat que promou la inclusió social i Avinent, que ofereix solucions tecnològiques en l’àmbit sanitari. Aquesta experiència mostra que els projectes compartits entre hospitals, empreses i entitats socials generen innovació i la inclusió, creant ocupació de qualitat i cohesió territorial.
En la tercera taula sobre Salut i social, sectors d’equilibri territorial Manel Peiró, director de l’Institute for Healthcare Management d’ESADE, Meritxell Budó, presidenta de l’Associació Catalana de Municipis, Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell van coincidir a assenyalar que el món local és essencial per fer realitat la integració entre salut i serveis socials i van defensar una governança més àgil, menys burocràtica i amb més confiança en el territori, per garantir una atenció més humana i efectiva.
Una nova economia al servei de les persones
La jornada de La Unió. 50 Anys situant el sector salut i social com a sectors estratègics de país ha tancat amb una idea clara: invertir en salut i serveis socials és invertir en futur de país. És apostar per un model productiu que genera ocupació, impulsa la innovació, millora la qualitat de vida i promou la igualtat d’oportunitats arreu del territori. Catalunya té l’oportunitat de liderar un nou model europeu que superi la dicotomia entre economia i polítiques socials. La salut i l’atenció a les persones són actius estratègics de futur.
En el marc de la jornada '50 Anys situant el sector salut i social com a sectors estratègics de país' també s’ha celebrat els divuit anys del Fòrum d’Associats Col·laboradors, fòrum d’empreses per a la innovació, espai amb més de 40 empreses, espai que connecta a més de 40 empreses de béns i serveis amb entitats sanitàries i socials per impulsar la innovació col·laborativa.
