Treballar
Del paper al digital: així serà el registre horari presentat pel Govern per al control laboral
El projecte del nou reial decret obliga a registrar jornades, pauses i hores extraordinàries de manera digital, amb accés remot per a la Inspecció de Treball i traçabilitat completa
El nou registre horari digital obligarà les empreses a registrar jornades, pauses i hores extres, amb accés remot per a la Inspecció de Treball i traçabilitat total
Marcos Rodríguez
El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat el projecte del nou reial decret sobre registre horari, que pretén transformar la manera com les empreses controlen la jornada laboral. La norma es troba en consulta pública fins al pròxim 20 d’octubre i es presenta com un pas decisiu cap a la digitalització i modernització del control laboral a Espanya.
Luny de centrar-se només en les hores extraordinàries, el projecte introdueix obligacions que afecten totes les jornades laborals, incloses pauses, descansos i la classificació de les hores en ordinàries, complementàries i extraordinàries. Segons el Ministeri, l’objectiu és que el registre sigui “objectiu, fiable i accessible” tant per als treballadors com per a l’Administració.
Registre digital i traçabilitat
La gran novetat és que el registre horari ha de ser digital. L’ús de fitxatges en paper quedarà limitat a casos excepcionals i justificats, mentre que qualsevol modificació en els registres haurà de deixar constància: qui la fa, quan i quin canvi es realitza. Això reforça l’objectivitat, transparència i traçabilitat, evitant possibles manipulacions i conflictes entre treballadors i empreses.
Cada empleat haurà de registrar de manera personal, directa i immediata l’inici i el final de la seva jornada, així com les pauses intrajornada que no es considerin temps de treball efectiu. Això suposa un canvi en la gestió interna de les empreses, que hauran d’adaptar els seus sistemes informàtics i protocols per complir amb la nova normativa.
Control remot i modernització de la inspecció
Una altra innovació destacable és que la Inspecció de Treball tindrà accés remot als registres digitals, la qual cosa permetrà verificar el compliment sense necessitat d’inspeccions físiques freqüents. Segons Treball, això no només agilita la supervisió, sinó que també facilita la detecció primerenca d’irrregularitats, incloses hores extres no declarades.
De fet, el projecte manté l’obligació de detallar com es compensen les hores extraordinàries, ja sigui mitjançant descans o pagament, integrant aquesta informació dins del registre digital de manera transparent. Aquesta mesura busca aflorar l’ocupació no declarada i garantir les cotitzacions socials, reduint al mateix temps riscos de sancions per a les empreses.
A més, Treball preveu incrementar el nombre d’efectius, incorporant un mínim de 500 nous Inspectors de Treball i Subinspectors Laborals en el període comprès entre 2025 i 2027.
Impacte econòmic i organitzatiu
El nou registre digital tindrà implicacions tant per als treballadors com per a les empreses. Des de la perspectiva empresarial, suposarà inversió en sistemes de fitxatge i adaptació de processos interns, tot i que el Ministeri considera que l’impacte econòmic global serà limitat. Algunes organitzacions d’empresaris ja s’han manifestat en contra d’aquest registre, fins i tot amenaçant de impugnar-lo als tribunals.
Per als treballadors, la mesura garanteix un control més precís dels seus drets i un accés més transparent a la informació sobre la seva jornada i compensacions.
La norma entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al BOE, consolidant un pas decisiu cap a la digitalització integral del registre horari a Espanya.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles