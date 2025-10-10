Sector bancari
Els presidents del BBVA i el Sabadell s’embranquen en pulles creuades l’últim dia d’acceptació de l’opa
Torres critica al seu rival «informacions esbiaixades i falses» sobre David Martínez i una segona opa, i Oliu l’acusa d’«assetjar» amb trucades els seus accionistes
Pablo Allendesalazar
El combat dialèctic en què porten immerses les cúpules del BBVA i el Sabadell s’ha agreujat en les últimes setmanes, a mesura que s’acostava el moment decisiu de l’oferta de compra (opa) del primer sobre el segon. A hores que a la mitjanit d’aquest divendres a dissabte es tanqui el període d’acceptació perquè els accionistes de l’entitat catalana puguin acceptar les ofertes, els presidents dels dos bancs, Carlos Torres i Josep Oliu, han elevat una mica el to en dues entrevistes a RNE i Catalunya Ràdio i s’han llançat pulles creuades. De fons hi ha l’estratègia de mirar d’influir en els accionistes indecisos fins a l’últim moment.
Torres, així, ha insistit a estar «plenament convençut» que la seva oferta superarà «àmpliament» un nivell d’acceptació de més del 50% del capital social del Sabadell. «Jo crec que no s’ho creu ni ell. És un argument de venda», li ha respost Oliu. El president de l’entitat catalana, així mateix, ha insinuat que el recolzament del financer mexicà David Martínez a l’opa (l’acceptarà amb el seu 3,86% del capital, malgrat ser conseller del banc) respon que és un «inversor amb interessos a Llatinoamèrica». I el seu homòleg del BBVA ha afirmat sobre això que hi ha hagut «informacions esbiaixades i falses i molta informació que ha mirat de confondre l’accionista del Sabadell».
El màxim dirigent del grup d’origen basc, a més, ha mirat d’atiar el temor en els propietaris de l’entitat catalana per mirar d’aconseguir el seu recolzament. Així, ha afirmat que l’opa és la que ha provocat que el Sabadell dobli el seu valor en borsa des que es va anunciar i ha afirmat que el seu competidor «ha esgotat el seu recorregut» a l’alça, ja que és un banc «petit, no diversificat». Davant d’això, ha mantingut que els accionistes poden canviar els seus títols pels del BBVA, que sí que té «un elevat recorregut» potencial a l’alça.
En la mateixa línia, els ha advertit que és «previsible» que vegin com la seva inversió perd valor en borsa fins i tot si l’opa triomfa i es queden com a accionistes minoritaris en un Sabadell controlat pel BBVA. «Hi hauria menys liquiditat en borsa, a causa que el BBVA hauria comprat la majoria de les accions, i això té implicacions negatives sobre el valor perquè hi hauria menys cobertura d’analistes i menys participació del Sabadell en índexs borsaris», ha esgrimit. També ha reiterat que «no té cap sentit esperar a una segona oferta, diguin el que diguin (al Sabadell)», perquè el BBVA mai la llançarà si el preu «no fos el mateix» que en la primera, per més que el seu rival difongui informació «certament confusa».
A la paperera
Davant aquests arguments, Oliu ha recomanat als propietaris del seu banc que «agafin el paper (que els ha enviat l’entitat on tenen dipositades les seves accions) i el llancin a la paperera; s’equivocaran si el firmen i envien perquè perdran valor». El banquer, així, ha mantingut que les accions del Sabadell tenen potencial per situar-se per sobre dels quatre euros, mentre que el BBVA només ofereix uns 3,3 euros. «No hi ha preu, ni una prima que justifiqui perdre la llibertat estratègica per fer moviments corporatius en el futur», ha asseverat, obrint intencionadament la porta a liderar una altra fusió més endavant.
El president del Sabadell, així mateix, ha fet broma amb el fet que el BBVA tingui 60 oficines obertes fins a les 21.00 hores perquè els accionistes puguin afegir-se a l’opa: el seu rival, ha ironitzat, haurà de «donar-los un gintònic» per veure si algun accepta. «Si ho tenen tan clar, no obririen fins a la nit», ha insistit, després d’afirmar que els petits inversors «rebutjaran de manera massiva» l’operació i que no es pot afirmar que la segona opa serà al mateix preu que la primera.
Oliu també ha defensat que la denúncia del BBVA que l’entitat catalana estava posant traves a les seves oficines als seus accionistes per acceptar l’oferta respon en realitat a una estratègia de «defensa» del mateix banc amb seu a Bilbao. «Hi ha clients que han rebut 30 trucades, és unassetjament. Hi ha clients que els han denunciat també. Nosaltres no, perquè som bona gent. És una manera de defensar-se. Amb transparència, els nostres directius expliquen les bondats del projecte del Sabadell sense aquesta intensitat que han tingut amb aquesta espècie de setge», ha llançat.
