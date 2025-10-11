Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desigualtat econòmica

El nou municipi de Barcelona en el top 3 dels més rics de Catalunya: té més de 66.000 euros de renda personal anual

La Comunitat de Madrid és el territori amb la renda mitjana més alta d’Espanya, segons les últimes dades d’Hisenda

Habitatges unifamiliars amb piscina.

Habitatges unifamiliars amb piscina. / Zowy Voeten

Patricia López Avilés

Barcelona

Un any més, l’Agència Tributària ha fet pública l’estadística corresponent als declarants de l’impost sobre la renda de les persones físiques

(IRPF) en els municipis espanyols amb més de 1.000 habitants. 

Aquest informe anual s’ha convertit en una eina clau per conèixer la distribució de la renda al país, ja que recull detalladament els ingressos mitjans dels contribuents a cada localitat. 

Gràcies a aquestes dades, és possible elaborar un mapa econòmic que reflecteix les diferències en el nivell de vida i el poder adquisitiu dels ciutadans segons el seu lloc deresidència.

El municipi més ric

En concret, l’estudi ofereix informació sobre la renda personal bruta mitjana del 2023, un indicador que permet estimar la riquesa teòrica dels veïns de cada municipi. A més, l’informe proporciona dades que posen de manifest les diferències de riquesa entre les diferents comunitats autònomes.

Segons les dades, el territori amb una renda més alta és la Comunitat de Madrid, amb una renda bruta mitjana de 40.801 euros. El municipi madrileny de Pozuelo de Alarcón lidera el rànquing de tot Espanya, amb més de 88.000 euros de renda. A la cua del llistat regional se situa Extremadura, amb 23.419 euros. 

La segona més rica d’Espanya

Catalunya no es queda enrere: la comunitat autònoma se situa com la segona més rica d’Espanya, amb una renda bruta mitjana de 35.925 euros. 

Les desigualtats econòmiques també es noten considerablement dins de les províncies i municipis de les comunitats autònomes. De fet, Barcelona –amb 37.532 euros de mitjana– és la província amb més poder adquisitiu de Catalunya, i conté els municipis més rics de tota la comunitat autònoma. El primer és Sant Just Desvern que, amb una renda mitjana de més de 67.000 euros per persona, repeteix com el municipi més ric de Catalunya per segon any consecutiu. 

Entre els més rics

A més, l’esmentat municipi del Baix Llobregat és la tercera localitat més rica d’Espanya, només per sota de Pozuelo de Alarcón i Boadilla del Monte (Comunitat de Madrid).

En segona posició de Catalunya es troba Sant Cugat del Vallès (Barcelona). La ciutat del Vallès Occidental, que en tan sols un any ha pujat del quart lloc al segon en el rànquing català, gaudeix d’una renda de 66.073 euros, una mitjana que ha pujat en gairebé 4.000 euros en un any. 

Així mateix, ha escalat de la setena posició a la quarta en el llistat espanyol, superant el municipi barceloní de Matadepera. 

Els 10 municipis més rics de Catalunya

Els 10 municipis més rics de Catalunya el 2023 es troben a la província de Barcelona: cinc a la comarca del Maresme, dos al Vallès Occidental, un al Baix Llobregat, un altre al Garraf i finalment un al Vallès Oriental:

  • Sant Just Desvern (Baix Llobregat): 67.265 euros.
  • Sant Cugat (Vallès Occidental): 66.073 euros. 
  • Matadepera (Vallès Occidental): 65.536 euros.
  • Alella (Maresme): 62.304 euros.
  • Sant Vicenç de Montalt (Maresme): 59.363 euros.
  • Cabrils (Maresme): 58.951 euros.
  • Sitges (Garraf): 57.011 euros.
  • Lliçà de Vall (Vallès Oriental): 56.412 euros.
  • Cabrera de Mar (Maresme): 53.476 euros.
  • Tiana (Maresme): 52.908 euros.
