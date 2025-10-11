Manresa debatrà en una jornada a la Plana sobre com retenir talent
La jornada comptarà amb dues ponències, a càrrec de Mar Reguant i Natxo Tarrés, i dues taules rodones
Regió7
L’auditori de l’Espai Plana de l’Om acollirà el proper 4 de novembre, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, una jornada de reflexió sobre com reternir i atraure talent a Manresa. La jornada està organitzada pel col·lectiu 3Ct integrat per Gest!, UPC Manresa, Eurecat, l’Ajuntament de Manresa i UManresa. L’entrada és gratuïta però cal inscripció prèvia.
Joan Vila, regidor de Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, i Josep M. Sala, president de Gest!, faran la benvinguda. Seguirà una ponència de l’economista Mar Reguant sobre «Es pot retenir el talent en un món global?, i una taula rodona sobre «Ciència, tecnologia i talent a Manresa», en què intervindran Mar Reguant, Albert Giralt, CEO d’Avinent i patró d’Eurecat i de la FUB; Toni Dorado, investigador i professor de la UPC Manresa; i Aleix Revilla, emprenedor. Moderarà la taula Juanjo Martín, gerent territorial d’Eurecat.
Després es podrà seguir una ponència del músic Natxo Tarrés sobre «La creativitat pot créixer aïllada de l’entorn?» i una segona taula rodona, sobre «Cultura, art i talent a Manresa», amb Natxo Tarrés, Mireia Pintó, mezzosoprano; Pablo Testa Grosbaum, director de Manresa Teatre Musical i de Ballet Clàssic Manresa; i Laia Giralt, intèrpret i compositora de música tradicional. La moderarà Rosa Clarena, responsable de Comunicació de Manresana d’Equipaments Escènic. L’alcalde de la ciutat, Marc Aloy, farà la cloenda, a la qual seguirà una actuació de Clàudia Darwich i Uri Vera.
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»