Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa debatrà en una jornada a la Plana sobre com retenir talent

La jornada comptarà amb dues ponències, a càrrec de Mar Reguant i Natxo Tarrés, i dues taules rodones

L'economista surienca Mar Reguant

L'economista surienca Mar Reguant / Arxiu/Oscar Bayona

Regió7

Manresa

L’auditori de l’Espai Plana de l’Om acollirà el proper 4 de novembre, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, una jornada de reflexió sobre com reternir i atraure talent a Manresa. La jornada està organitzada pel col·lectiu 3Ct integrat per Gest!, UPC Manresa, Eurecat, l’Ajuntament de Manresa i UManresa. L’entrada és gratuïta però cal inscripció prèvia.

Joan Vila, regidor de Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, i Josep M. Sala, president de Gest!, faran la benvinguda. Seguirà una ponència de l’economista Mar Reguant sobre «Es pot retenir el talent en un món global?, i una taula rodona sobre «Ciència, tecnologia i talent a Manresa», en què intervindran Mar Reguant, Albert Giralt, CEO d’Avinent i patró d’Eurecat i de la FUB; Toni Dorado, investigador i professor de la UPC Manresa; i Aleix Revilla, emprenedor. Moderarà la taula Juanjo Martín, gerent territorial d’Eurecat.

Després es podrà seguir una ponència del músic Natxo Tarrés sobre «La creativitat pot créixer aïllada de l’entorn?» i una segona taula rodona, sobre «Cultura, art i talent a Manresa», amb Natxo Tarrés, Mireia Pintó, mezzosoprano; Pablo Testa Grosbaum, director de Manresa Teatre Musical i de Ballet Clàssic Manresa; i Laia Giralt, intèrpret i compositora de música tradicional. La moderarà Rosa Clarena, responsable de Comunicació de Manresana d’Equipaments Escènic. L’alcalde de la ciutat, Marc Aloy, farà la cloenda, a la qual seguirà una actuació de Clàudia Darwich i Uri Vera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents