El nombre d'habitatges turístics cau el 34% al Berguedà des de la pandèmia
La davallada s'ha generalitzat al conjunt de la regió central, i al Bages la pèrdua de propietats dedicades a ús turístic no tradicional ha estat del 19,8%
L'oferta d'allotjaments turístics no tradicionals (fet que exclou hotels, cases rurals i càmpings) ha caigut el 34% entre els anys 2019 i 2024, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, i és la comarca de la demarcació de Barcelona on la davallada ha estat més notable en aquest període. Així, dels 459 disponibles l'any abans de la pandèmia s'ha passat als 303 registrats l'any passat, segons les dades del LABTurisme de la Diputació. Quant a les places (la capacitat màxima declarada per allotjament), el nombre ha davallat de les 5.941 del 2019 a les 3.072 del 2024, una retallada de gairebé el 50%.
La pandèmia ja va provocar una important davallada a la comarca, ja que el 2022 el nombre de propietats havia caigut fins a les 309. Un any després va repuntar pràcticament el 10%, però el 2024 va tornar a caure. El 2025, fins a l'agost, també ho ha fet el 13,8%, fins a les 261. També el nombre de places ha caigut enguany, fins a les 2.547, segons l'informe.
Segons remarca l'estudi, la demanda a la comarca mostra una estacionalitat molt marcada, ja que les ocupacions més elevades (per sobre del 70% els anys 2020 i 2021 i del 67% el 2023) es van concentrar a l'agost. Tret del juliol, la resta de l'any els valors, remarca l'informe, són molt discrets, amb percentatges d'ocupació d'entre el 25% i el 35%, tot i que se'n registren del 40% al desembre.
Si bé el Berguedà és la comarca de la Catalunya central (d'entre les pertanyents a la demarcació de Barcelona) on més pes ha perdut l'habitatge d'ús turístic, la caiguda s'ha generalitzat al conjunt de la regió. Així, al Bages la pèrdua de propietats dedicades a ús turístic no tradicional ha estat del 19,8%, en caure de les 1.961 del 2019 a les 1.5712 del 2024. L'allotjament ofert en el període entre 2019 i 2025 ha estat d'entre 220 i 280 propietats, amb una capacitat situada entre les 1.200 i les 1.400 places. Des de la caiguda per la pandèmia el 2020, quan es va assolir el mínim de 220 propietats, la xifra ha anat evolucionant positivament. Enguany s'han registrat els mateixos 255 habitatges que el 2024.
En el cas de l'Anoia, la davallada entre 2019 i 2024 ha estat també significativa, del 22,4%, però amb una quantitat molt inferior d'habitatges oferts: 204 el 2019 i 158 el 2024. Enguany, respecte de l'any passat, la caiguda també ha estat rellevant, del 13,4%, fins a les 137. Quant al nombre de places, és enguany de 1.579, gairebé 1.200 menys que el 2019. La xifra de propietats s'ha mogut en aquest període entre les 120 i les 230 propietats, amb un nombre de places d'entre 1.400 i 2.900.
Quant al Moianès, la caiguda entre el 2019 i el 2024 ha estat del 18,5%, en passar de 68 a 55 propietats. El nombre de places s'ha reduït del 6%: de 918 a 860 durant el període estudiat. Enguany, però, s'ha reduït encara més el nombre, fins a les 688. Quant a les propietats, aquest 2025 se'n registren tan sols 42.
Les dades a la Catalunya central contrasten amb l'increment experimentat a l'entorn de Barcelona. Així, hi ha hagut augments, del 2019 al 2024, del 37,3% de propietats al Barcelonès (sense comptar Barcelona) i del 22,8% al Vallès Occidental. Amb la pandèmia entremig, doncs, els pisos turístics semblen haver-se concentrat a l'entorn de la capital, ja que també hi ha hagut notables descensos a l'Alt Penedès (-20,3%), al Garraf (-21,7%), al Maresme (-16,8%) i al Vallès Oriental (-10,1%).
En conjunt, l’oferta d’allotjaments no tradicionals a la demarcació (sense Barcelona) ha disminuït un -9,2 % en nombre de propietats i un -19,5 % en nombre de places disponibles entre 2019 i 2025, segons l’informe «Anàlisi dels allotjaments no tradicionals a la Regió de Barcelona», elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona (LABturisme). No obstant això, l’oferta i la demanda són molt heterogènies, tant pel pes com pel comportament, en funció de la comarca analitzada.
L’informe revisa l’oferta des del gener de 2019 i amb periodicitat mensual, a partir dels anuncis publicats a les quatre grans plataformes de comercialització en línia d’allotjaments turístics (Airbnb, Booking, Vrbo i Tripavisor) a les comarques de Barcelona. La classificació per tipologies d’aquests allotjaments mostra que gairebé la meitat (45%) de les propietats oferides són apartaments (suposen el 59,6 % de les places disponibles), però també destaquen les cases (36,2 % de les propietats i 25 % de les places) i les vil·les (8,4 % de les propietats i 4,2 % de les places). Altres tipologies com xalets, vaixells, cases adossades o de convidats, entre d’altres, suposen menys del 4 % de l’oferta.
Les dades corresponents al mes d'agost d'enguany mostren que el volum d’oferta d’allotjament no tradicional a la demarcació se situa en 10.600 propietats i 59.434 places. Les comarques de costa concentren la major part de l’oferta disponible: concretament, tres de cada quatre propietats (76 %) i set de cada deu places (70 %).
De la regió central, el Berguedà suposa el 2,8% de propietats d'allotjament no tradicional a la demarcació, seguit del Bages, amb el 2,4%; l'Anoia, amb l'1,5%; i el Moianès, amb el 0,6%
